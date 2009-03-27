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Madonna, ikinci kez evlatlık edinmek istiyor

Amerikalı şarkıcı Madonna'nın, Malavi'den ikinci bir çocuk evlat edinmek için girişimde bulunduğu belirtildi

27 Mart 2009 02:00

Amerikalı şarkıcı Madonna'nın, Malavi'den ikinci bir çocuk evlat edinmek için girişimde bulunduğu belirtildi.

Malavili yetkililer, Madonna'nın bu girişimi çerçevesinde hafta sonunda Malavi'ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Amerikalı bir yetkili de Madonna'nın evlat edinme işlemini başlattığını söylerken, Madonna'nın sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmadı.

Lourdes (12) ve Rocco (8) adlı iki çocuğu olan Madonna, geçen yıl Malavi'den bir erkek çocuğu evlat edinmişti.

Madonna, bir yetimhanede 2006 yılında gördüğü David'i, uzayan işlemler sonucu ancak geçen yıl resmen evlat edinebilmişti.

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