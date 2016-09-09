Madonna, hayatının davasını kaybetti!

Pop dünyasının kraliçesi Madonna, 16 yaşındaki oğlunun velayeti için eski eşi Guy Ritchie ile verdiği yasal mücadelede kaybeden taraf oldu.

Popun kraliçesi Madonna, 16 yaşındaki oğlu Rocco için eski eşi Guy Ritchie ile girdiği mücadeleyi kaybetti.

58 yaşındaki ABD’li şarkıcı ile 47 yaşındaki İngiliz oyuncu ve yönetmen Ritchie arasında dokuz ay süren dava sona erdi.

Oğulları Rocco’nun kimin yanında yaşayacağı ile ilgili davada gülen taraf Guy Ritchie oldu.

Dün New York’ta verilen mahkeme kararına göre Londra’da babası Guy Ritchie ile yaşayan Rocco, yine babasının evinde kalmaya devam edecek.

TMZ’nin haberine göre Rocco ile müzisyen annesi arasındaki anlaşmazlık, Rocco’nun annesinin Rebel Hearts turnesini terk ettiği Aralık 2015’te başladı.

Annesinin yanından uzaklaşık Londra’ya giden Rocco, yılbaşını “Sherlock Holmes” yönetmeni babasıyla ve onun 2015'te evlendiği eşi Jacqui ile birlikte geçirdi. Ünlü çiftin oğlu, ocak ayında okulun ikinci dönemi için Amerika’ya dönmeyi reddetti.

İddialara göre Madonna, Guy Ritchie’nin, oğlunu kendisine karşı zehirlediğini düşünüyor.

Madonna’nın yanına dönmeyen oğlu, eğitimine Londra’da devam etti.

Sekiz yıllık evliliğin ardından 2008 yılında boşanan çift arasındaki yasal mücadele 2015 yılının sonunda Rocco New York’a dönmek istemeyip babasıyla Londra’da kalmaya karar verdiğinde başladı.

Madonna’nın, Rocco dışında eski eşi Carlos Leon’dan Lourdes Leon adlı bir kızı, David ve Mercy adında iki evlatlık oğlu var. Rocco, Guy Ritchie ile olan evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu.