Madonna 'Gaga' sessizliğini bozdu: Onu etkilemişim

T24 -

ABC’ye konuşan Madonna şarkıyı ilk duyduğunda ‘bir yerlerden tanıdık geldiğini’ söyledi. Lady Gaga’nın oldukça yetenekli bir sanatçı olduğunu söyleyen Madonna “Yaptığı işte beni örnek aldığını kesinlikle düşünüyorum. Bazen bunun oldukça eğlenceli ve beni pohpohlayan bir şey olduğuna inanıyorum. O benim 20 sene önce yaptıklarımı yeniden yorumluyor” şeklinde konuştu. Madonna bunda rahatsız olacak bir şey olmadığını belirterek “Net bir şekilde onu etkilemişim” dedi.