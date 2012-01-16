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Madonna 'Gaga' sessizliğini bozdu: Onu etkilemişim

Lady Gaga 2008’de şöhretin merdivenlerini tırmanmaya başladığından beri hep Madonna’yla...

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Lady Gaga 2008’de şöhretin merdivenlerini tırmanmaya başladığından beri hep Madonna’yla karşılaştırıldı. Ancak geçen sene Lady Gaga’nın ‘Born This Way’ şarkısıyla bu karşılaştırmalar farklı bir boyuta taşındı. Bazı eleştirmenler bu şarkının Madonna’nın 1989’daki ‘Express Yourself’ parçasının taklidi olduğunu öne sürdüler. Madonna sonunda bu konu hakkında bir senelik sessizliğini bozdu.



ABC’ye konuşan Madonna şarkıyı ilk duyduğunda ‘bir yerlerden tanıdık geldiğini’ söyledi. Lady Gaga’nın oldukça yetenekli bir sanatçı olduğunu söyleyen Madonna “Yaptığı işte beni örnek aldığını kesinlikle düşünüyorum. Bazen bunun oldukça eğlenceli ve beni pohpohlayan bir şey olduğuna inanıyorum. O benim 20 sene önce yaptıklarımı yeniden yorumluyor” şeklinde konuştu. Madonna bunda rahatsız olacak bir şey olmadığını belirterek “Net bir şekilde onu etkilemişim” dedi.


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