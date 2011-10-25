Madonna film galasında yuhalandı!



T24 - Madonna yeni filmi W.E.’nin Londra’da düzenlenen galasında cazibesiyle bir kez daha büyüledi. Ancak bu göz alıcı görünüşü bile kendisini bekleyen hayranları tarafından yuhalanmasını engelleyemedi.

CNNTürk'te yer alan habere göre, hayranları kendilerine selam verip iki laf etmesi için saatlerce Madonna’yı beklediler. Ancak yıldız geldiğinde gazetecilere poz verdikten sonra doğrudan içeri girdi ve bunun üzerine hayal kırıklığına uğrayan hayranları tarafından yuhalandı.



Madonna yönetmenliğini üstlendiği yeni filminin senaryosuna da eş yazarlık yaptı.



53 yaşındaki Madonna üzerinde elmas yapraklarla bezenmiş bir L’Wren Scott elbise, klasik saç stili ve parlak kırmızı rujuyla parmak ısırttı.



Yıldız, Telegraph gazetesine verdiği röportajda yeni filmi Wallis Simpson ve Edward VIII’ın İ

İngiltere’de nasıl karşılanacağı konusunda endişe duyduğunu itiraf etti.



Madonna, “Bir İngiliz kralını konu aldığı ve ağırlıklı olarak İngiltere’de çekildiği için azıcık da olsa endişelendiriyor. Bu bir ingiliz yapımı, aktörlerimin çoğu İngiliz ve ben de İngilizlerin zor eleştirmenler olduğunu biliyorum. Ama umarım beğenirler” dedi.



Madonna’ya kırmızı halıda moda tasarımcıları Valentino ve Giorgio Armani de eşlik etti.











