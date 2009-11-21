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Madonna: Ferzan Özpetek bir dahi

Dünyaca ünlü pop müzik yıldızı Madonna, İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek' övgü yağıdırdı. Madonna, “O bir dahi” dedi.

21 Kasım 2009 02:00

T24 - Dünyaca ünlü pop müzik yıldızı Madonna, İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek' övgü yağıdırdı. Madonna, “O bir dahi” dedi.

 Pop yıldızı Madonna, "Fox" televizyonundaki röportajında soruları yanıtladı.

İtalyan sinemasından sevdiği isimler sorulan Madonna, Marcello Mastroianni ismini söylerken, yenilerden ise Ferzan Özpetek'i sevdiğini belirtti.

"Kutsal Yürek ve Karşı Pencere'nin yönetmeni kimdi?" diye röportajı yapan İtalyan sunucuya soran Madonna, "Ferzan Özpetek" cevabı üzerine "O bir dahi" şeklinde konuştu.

Bu arada Ferzan Özpetek'in son filmi "Serseri Mayınlar"ın (Mine Vaganti) montajının da tamamlanmak üzere olduğu, filmin gelecek Mart ayında İtalya'da gösterime gireceği belirtildi.

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