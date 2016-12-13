Madonna: En büyük başarım hâlâ ayakta olmak

Billboard dergisinin kadını desteklemek ve kadını öne çıkarmak için 11 yıldır düzenlediği bir organizasyon olan 'Billboard Women in Music' te, 'Yılın Kadını’ ödülüne layık görülen Madonna, en büyük başarısının hâlâ ayakta kalmak olduğunu söyledi. “Michael gitti… Tupac gitti… Prince gitti… Whitney gitti… Amy Winehouse gitti… " diyen Madonna, "Ben hâlâ duruyorum” dedi.

Sahnede yaptığı ödül konuşmassında kimi zaman güldüren kimi zaman hüzünlendiren Madonna, 19 yaşında New York’a ilk geldiğinde uğradığı tecavüzü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu’nun Madonna ile röportajı ve izlenimleri şöyle:

Lady Gaga'nın ardından, ‘Yılın Kadını’ ödülü bu sene Madonna'nın

Madonna, Shania Twain, Halsey, Alessia Cara Türkiye’deki hayranlarına selam gönderdikten bir gün sonra İstanbul’dan yüreğimizi dağlayan haberi alacaktık.

Adından da anlaşılacağı gibi kadın temalı bir ödül töreni bu…

Billboard dergisinin kadını desteklemek ve kadını öne çıkarmak için 11 yıldır düzenlediği bir organizasyon.

Müzik dünyasında çeşitli kategorilerde yılın şarkıcılarını ödüllendirmekle kalmıyorlar, müzik sektöründe çalışan 100 kadına da ödül veriyorlar.

Geçtiğimiz sene ‘Yılın Kadını’ ödülünü Lady Gaga almıştı, bu yıl ise Madonna’yı bu ödüle layık gördüler.

Hürriyet ve Lifetime adına kırmızı halıda ve gala yemeğinde takip ettim geceyi.

Ünlülerle kırmızı halıda röportajlar yaptım.

Bu hafta sonu Lifetime Türkiye’de yayınlanacak ödül töreninin en ilginç yanı, az sayıda davetli önünde gerçekleşmesiydi.

Grammy, MTV gibi törenlerden farklı olarak masa düzeni ve yemekli bir organizasyonda dağıtılıyor ödüller.

300-350 kişilik bir davetli grubu önünde 2 saat süren törende sanatçıların konuşmaları genellikle kadın temalıydı.

Madonna’dan Türk hayranlarına selam

Kırmızı halının en zor yanı, sanatçıları yakalayıp kısa sürede konuşmaya ikna etmektir.

Hele sizden önce ajanslar, başka kanallar röportajlar yaptıysa işiniz daha da zordur.

Sanatçı sıkılıp konuşmak istemez, bir an önce kırmızı halıdan gitmek ister falan.

Madonna’nın da keyfi çok yerinde değildi o gün, sadece bir kanala konuştuktan sonra kırmızı halıdan gitmek istedi.

Korumaları, yardımcıları eşliğinde baktım önümden geçip gidiyor, arkasından bağırdım; “Madonna lütfen Türk hayranların için bir şeyler söyle” diye…

Döndü, teşekkür ettikten sonra Türk hayranlarına selam söylediği kısa bir konuşma yaptı bana.

Sahnede ödül konuşmasında ise tecavüze uğradığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı…

Madonna: Bacaklarımın arasına sert bir şey lazım

Ödül töreninde Madonna’nın konuşmasını en ön masadan izledim.

Aramızda 5 metre ya var ya yok, hani Tuğba Ekinci gibi sahneye atlasam atlarım yani.

Uzun konuşmasında hem eğlenceli, hem duygusaldı.

Kimi zaman güldürdü, kimi zaman hüzünlendirdi…

Ağlayınca akan burnunu eliyle silecek kadar sahiciydi.

Sadece bizde olmuyor işte, Billboard ödül töreninde de mikrofon kısa kaldı sahnede.

Madonna eğilip konuşmayı denedi, baktı olmayacak, “Bacaklarımın arasına sert bir şey lazım” diyerek seyirciyi güldürdü.

Sonra da mikrofonu öne doğru eğip uzun demirini bacaklarının arasına alarak yaptı konuşmasını.

19 yaşında New York’a ilk geldiğinde tecavüze uğradığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

En büyük başarısının ise hâlâ ayakta kalmak olduğunu söyledi.

“Michael gitti… Tupac gitti… Prince gitti… Whitney gitti… Amy Winehouse gitti… Ben hâlâ duruyorum” dedi 58 yaşındaki sanatçı.

Daha sonra kuliste de karşılaştık Madonna’yla.

1993’teki İnönü Stadı konserini de, 4 yıl önce TT Arena’da verdiği konseri de izlemiştim.

İlk kez tanıştım ve samimi, sıcak buldum.

Kendisinin sahnede söylediği gibi “kariyeri boyunca kaltak, cadı, satan olarak anıldı” ama zirveden hiç inmedi…