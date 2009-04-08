Madonna depremzedelere bağış yaptı

İtalyan asıllı ünlü yıldız Madonna, İtalya'da meydana gelen depremden zarar görenler için bağışta bulundu.



People dergisinin haberine göre, İtalya'nın orta bölgesini harabeye çeviren deprem sonrasında Madonna, bölgeye yardım elini uzattı.



Madonna'nın basın sözcüsü Liz Rosenberg, asıl adı "Madonna Louise Ciccone" olan ve akrabaları 1919'a kadar Pacentro'da yaşayan sanatçının depremzedeler için önemli bir miktarda bağışta bulunduğunu açıkladı.



Sözcü, bağışın miktarını açıklamazken, bu yardımın 500 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.



Madonna da köklerinin İtalya'da bulunduğunu anımsatarak, "Ailemin geldiği topraklara yardım elini uzatmaktan dolayı mutluyum. Kalbim, evlerini ve sevdiklerini kaybeden bu ailelerle birliktedir" dedi.

