T24 LogoT24 Logo
Magazin

Madonna depremzedelere bağış yaptı

İtalyan asıllı ünlü yıldız Madonna, İtalya'da meydana gelen depremden zarar görenler için bağışta bulundu.

08 Nisan 2009 03:00

İtalyan asıllı ünlü yıldız Madonna, İtalya'da meydana gelen depremden zarar görenler için bağışta bulundu.

People dergisinin haberine göre, İtalya'nın orta bölgesini harabeye çeviren deprem sonrasında Madonna, bölgeye yardım elini uzattı.

Madonna'nın basın sözcüsü Liz Rosenberg, asıl adı "Madonna Louise Ciccone" olan ve akrabaları 1919'a kadar Pacentro'da yaşayan sanatçının depremzedeler için önemli bir miktarda bağışta bulunduğunu açıkladı.

Sözcü, bağışın miktarını açıklamazken, bu yardımın 500 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.

Madonna da köklerinin İtalya'da bulunduğunu anımsatarak, "Ailemin geldiği topraklara yardım elini uzatmaktan dolayı mutluyum. Kalbim, evlerini ve sevdiklerini kaybeden bu ailelerle birliktedir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24