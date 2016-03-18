Madonna: Çizginin her dışına çıktığımızda kadın düşmanlığı kendini gösteriyor

Sahneye sarhoş ve uyuşturucu madde etkisi altında çıktığı iddialarıyla şu sıra sürekli gündemde olan pop ikonu Madonna, eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Madonna, "Sarhoş ya da kafam güzelken o şovları yapamam. Kadın düşmanlığı, çizginin dışına her çıkışımızda sapkın olarak nitelendirildiğimizde kendini gösteriyor" dedi ve iddiaları 'cinsiyetçi' ve 'kadın düşmanı' olarak tanımladı.

Radikal’in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Melbourne’da gerçekleşen konserlerinde sahnede cep şişesinden içki içtiği öne sürülen Madonna eski eşi, yönetmen Guy Ritchie için sarf ettiği sert sözler de gazetelerin manşetlerine çıkmıştı. Melbourne’daki konserlerinden birinde, sahnedeki ekranda oğlu Rocco‘nun fotoğrafını görünce, dinleyicilere dönüp, “Bu benim oğlum, daha önce de bahsetmiştim. Şu an 15 yaşında, ve evet bu doğru, bir annenin oğluna karşı hissettiği sevgiden daha büyük bir sevgi yoktur. Eğer biraz daha onu hakkında konuşursam ağlayabilirim” diyen Madonna, bunları söylerken şovunun parçası olarak üç tekerlekli bisiklete binen bir palyaço kılığındaydı.

Son zamanlarda, şovları sırasında dengesiz hareketler yaptığı ve kendini kaybetmiş gibi davrandığı, Madonna’ya yöneltilen eleştirilerden birkaçı. Madonna ise herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyip, söz konusu eleştirileri yapanları cinsiyetçi davranmakla suçladı. Kendi Instagram hesabında; Remington Graves adlı hayranının kendisine destek çıkan mesajını paylaşan Madonna, bu görüntünün altına da kendi yorumunu yazdı.

Madonna mesajında “Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ne yazık ki insanların oyunculuk sanatı ve bir karakteri oynama hakkında hiçbir fikri yok. Kafam güzelken ya da sarhoşken o şovların hiçbirini yapamam. Tüm bu mizojini (kadın düşmanlığı) ve cinsiyetçilik, (kadınlar olarak) sadece eşit ücret almayışımızı değil, aynı zamanda çizginin dışına her çıkışımızda ya da alışılmışın dışında düşündüğümüzde, sapkın olarak nitelendirildiğimiz gerçeğini bir kere daha gösteriyor. Cinsiyetçilik hâlâ var” dedi ve mesajını “Aşk için yaşıyorum” anlamına gelen ‘#livingforlove’ etiketini kullanarak “ama ben #livingforlove” diye bitirdi.