T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Madonna biletleri Cuma günü satışa çıkıyor

Madonna'nın 2012 Dünya Turu 29 Mayıs'ta başlayacak ve ilk Avrupa konseri İstanbul’da gerçekleşecek

19 Şubat 2012 17:00

T24 - Yılın en büyük müzik olaylarından Madonna konserinin biletleri Cuma günü satışa çıkıyor.
 
Madonna’nın dünya turnesi kapsamında 7 Haziran Perşembe akşamı İstanbul Türk Telekom Arena’da gerçekleşecek konserin biletleri 24 Şubat Cuma günü saat 10:00’dan itibaren Biletix satış noktalarından satın alınabilecek.

Madonna'nın 2012 Dünya Turu 29 Mayıs'ta başlayacak ve ilk Avrupa konseri İstanbul’da gerçekleşecek.

Turne daha sonra 26 Avrupa ülkesini gezecek, arenalarda, stadyumlarda, dev konser mekanlarında ayrıca Güney Amerika'da ve Madonna’nın 20 yıldır performans sergilemediği Avusturalya'da toplam 58 konserden oluşacak.

Live Nation Global Touring prodüksiyonu ve BKM-GNL organizasyonu ile Doritos sponsorluğunda gerçekleşecek konserinin biletleri 110 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Konserin bilet fiyatları 100, 150, 200, 250, 350 TL ve sahne önü 600 TL olarak belirlendi.

ETİKETLER

Madonnaİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24