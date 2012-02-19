Madonna biletleri Cuma günü satışa çıkıyor

T24 - Yılın en büyük müzik olaylarından Madonna konserinin biletleri Cuma günü satışa çıkıyor.



Madonna’nın dünya turnesi kapsamında 7 Haziran Perşembe akşamı İstanbul Türk Telekom Arena’da gerçekleşecek konserin biletleri 24 Şubat Cuma günü saat 10:00’dan itibaren Biletix satış noktalarından satın alınabilecek.

Madonna'nın 2012 Dünya Turu 29 Mayıs'ta başlayacak ve ilk Avrupa konseri İstanbul’da gerçekleşecek.

Turne daha sonra 26 Avrupa ülkesini gezecek, arenalarda, stadyumlarda, dev konser mekanlarında ayrıca Güney Amerika'da ve Madonna’nın 20 yıldır performans sergilemediği Avusturalya'da toplam 58 konserden oluşacak.

Live Nation Global Touring prodüksiyonu ve BKM-GNL organizasyonu ile Doritos sponsorluğunda gerçekleşecek konserinin biletleri 110 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Konserin bilet fiyatları 100, 150, 200, 250, 350 TL ve sahne önü 600 TL olarak belirlendi.