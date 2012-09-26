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Dünya

'Beyaz Saray'da siyah bir Müslüman var, hass...r'

Madonna, 'Beyaz Saray'da siyah bir Müslüman var. Hass...r. Bu adama destek olun' dedi

26 Eylül 2012 20:06

Ünlü popçu Madonna'nın ABD Başkanı Barack Obama'nın Müslüman olduğuna inandığı "ortaya çıktı." Ya da en azından "kafası iyiyken" böyle düşündüğü. "Beyaz Saray'da siyah bir Müslüman var. Hass...r" diyen Madonna, "Lanet olsun bu adama destek olun" ifadesini kullandı.

İyi bir Obama taraftarı olduğu bilinen Madonna önceki akşam ülkesinin başkenti Washington ’da verdiği bir konserde, elinde sürekli yudumladığı bir içkiyle seyircileri başkana oy vermeye çağırdıktan sonra şunları söyledi: 
 
“Abraham Lincoln ve Martin Luther King’i öldürdüler. Ama bu güzel insanlar boşuna ölmemiş. Şimdi Beyaz Saray’da siyah bir Amerikalı var. İyi ya da kötü, Beyaz Saray’da siyah bir Müslüman var. Hass...r. Yani bu ülkede umut var. Eşcinsel hakları için mücadele ediyor. Lanet olsun bu adama destek olun.” 
 
Durumu dün yayımladığı bir açıklamayla toparlamaya çalışan Madonna, "Sahnede ironi yapıyordum. Obama'nın Müslüman olmadığını biliyorum. Gerçi bu ülkedeki birçok insanın onun Müslüman olduğunu sandığını biliyorum. Kaldı ki öyle olsa ne olur? Benim burada söylemek istediğim, bir adamın kime dua ettiği fark etmeksizin iyi bir adam olduğudur. Obama'nın dininin ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Bu ülkedeki kimseyi de ilgilendirmemeli" dedi.
 

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