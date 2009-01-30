Madonna Almanya'da 2 konser verecek

Pop sanatçısı Madonna (50), 4 Temmuz 2009 tarihinde Londra'da başlayacağı "Sticky & Sweet-Tour" adlı dünya turnesi çerçevesinde Almanya'ya da gelecek.



"Marek Lieberberg" adlı ajans tarafından bugün Frankfurt kentinde yapılan açıklamada, Madonna'nın 28 Temmuz'da Hamburg, 18 Ağustos'ta da Münih kentinde konser vereceği bildirildi.



Almanya'da geçen yıl da Berlin, Düsseldorf ve Frankfurt'ta konser veren Madonna'nın yeni konserleri için bilet ön satışlarının 13 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.



Madonna'nın sadece ABD'deki turnesinden geçen yıl 105 milyon dolar kazandığı ve bunun, bugüne kadar bir sanatçının kazandığı en büyük meblağ olduğu kaydedildi.



Madonna'nın geçen yıl 58 şehirde verdiği konserleri toplam 2,35 milyon kişinin izlediği bildirildi

