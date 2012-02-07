-Madonna, 7 Haziran'da İstanbul'da ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Pop yıldızı Madonna, 32 ülkeyi kapsayan ve 29 Mayıs'ta İsrail'den başlayacak dünya turu kapsamında 7 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, dünya turnesi kapsamında 26 Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada, Güney Amerika ve Avustralya'da yaklaşık 50 konser verecek. Madonna, iki yıl süren son dünya turnesinde yaklaşık 408 milyon dolar gelir elde etmişti. Ünlü şarkıcı, akrobatların, dansçıların ve kaykaycıların sahneye çıktığı her ayrıntısı dikkatle planlanmış şovlarıyla tanınıyor. Madonna'nın Türk Telekom Arena'da vereceği konserin biletlerinin 24 Şubat'ta satışa çıkacağı bildirildi.