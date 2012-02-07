T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Madonna, 7 Haziran'da İstanbul'da ANKARA (A.A)

07 Şubat 2012 22:29

-Madonna, 7 Haziran'da İstanbul'da  ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Pop yıldızı Madonna, 32 ülkeyi kapsayan ve 29 Mayıs'ta İsrail'den başlayacak dünya turu kapsamında 7 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.  53 yaşındaki ünlü şarkıcı, dünya turnesi kapsamında 26 Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada, Güney Amerika ve Avustralya'da yaklaşık 50 konser verecek.   Madonna, iki yıl süren son dünya turnesinde yaklaşık 408 milyon dolar gelir elde etmişti.  Ünlü şarkıcı, akrobatların, dansçıların ve kaykaycıların sahneye çıktığı her ayrıntısı dikkatle planlanmış şovlarıyla tanınıyor.    Madonna'nın Türk Telekom Arena'da vereceği konserin biletlerinin 24 Şubat'ta satışa çıkacağı bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24