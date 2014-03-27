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Madonna 3.filmini çekmeye hazırlanıyor

'Ade: Bir Aşk Hikayesi' isimli romanından uyarlanacak film, Madonna'nın üçüncü yönetmenlik deneyimi olacak

27 Mart 2014 13:51

Amerikalı ünlü pop yıldızı Madonna'nın, Amerikalı kız öğrencinin bir Müslümana olan aşkının anlatılacağı üçüncü filmini çekmeye hazırlandığı bildirildi.

Amerikalı yazar Rebecca Walker'ın 2013'te piyasa çıkan ''Ade: Bir Aşk Hikayesi'' isimli romanından uyarlanacak film, Madonna'nın üçüncü yönetmenlik deneyimi olacak.
     
BBC'nin haberine göre, Kenya'nın sakin bir adasında geçen hikayede, Amerikalı genç kız öğrencinin bir Müslümana aşık olması anlatılıyor.
     
Filmin yapımcılığını, ''Amerikan Güzeli'' filminin de yapımcısı olan Bruce Cohen'in üstleneceği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Madonna, 2008'de Pislik ve Bilgelik (Filth and Wisdom) ve 2011'de W.E filmlerine imza atmıştı.

 

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