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Yaşam

MADIMAK'IN TAPUSU DEVLETTE SİVAS (A.A)

07 Aralık 2010 12:55

-MADIMAK'IN TAPUSU DEVLETTE SİVAS (A.A) - 07.12.2010 - Sivas İl Özel İdaresi, Madımak Oteli binasının tapusunu aldı. Alınan bilgiye göre, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin otelin kamulaştırılması yönünde aldığı gerekçeli karar, Sivas İl Özel İdaresi ile Sivas Tapu Müdürlüğüne gönderildi.  Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Kayhan, bugün sabah saatlerinde işlemleri yaptırarak binanın tapusunu aldı. Binanın 317.10 metrekare olarak gösterildiği tapuda, mülkiyet sahibi kısmında da İl Özel İdaresi ibaresi yer aldı. Madımak Oteli'nin, 5 milyon 601 bin 225 lira 10 kuruş bedelle kamulaştırılmasına karar verilmişti.

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