-MADIMAK'IN TABELALARI DA İNDİRİLDİ SİVAS (A.A) - 11.12.2010 - Sivas İl Özel İdaresi'ne devredilen Madımak Oteli'nin tabelaları da indirildi. Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 5 milyon 601 bin 225 lira 10 kuruş bedelle kamulaştırılmasına karar verdiği Madımak Oteli'nde, boşaltma işlemleri tamamlandıktan sonra binanın dış cephesinde bulunan tabelalar da sabah erken saatlerde kaldırıldı. Bir süre önce otelin tapusunu alan İl Özel İdaresinin görevlileri ve bir reklam firması çalışanları tarafından ipler yardımıyla indirilen tabelalar otelin alt katındaki daha önce bir lokanta olarak faaliyet gösteren yere konuldu. Tabelaların indirilişi sırasında otelin işletmecisi Bener Öğütçü de hazır bulundu. Basın mensuplarının sorusu üzerine üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü, otelin tabelalarını kendilerine ait boş bir alanda saklayacaklarını söyledi. Öğütçü, elektrik, su borcu ödenerek, diğer işlemleri yaptırıldıktan sonra binayı önümüzdeki pazartesi günü İl Özel İdaresi'ne teslim etmeyi düşündüklerini belirtti. Tabelaların indirilişi sırasında bölgede bir polis ekibi de hazır bulundu. Tabelaların kaldırılışını izleyen bazı vatandaşlar da bu olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.