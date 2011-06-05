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Yaşam

Madımak'a yeni isim tabelası asıldı

Sivas'ta kamulaştırılması ardından Mart ayında tadilata alınan eski Madımak Oteli binasındaki çalışmalarda sona gelindi.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Sivas'ta kamulaştırılması ardından Mart ayında tadilata alınan eski Madımak Oteli binasındaki çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların tamamlanması ardından eski otel binasına yeni tabelası asıldı.


Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te meydana gelen olaylarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli İl özel İdaresi tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde 5 milyon 601 bin TL bedelle kamulaştırıldı. Otelin kamulaştırılması ardından Mart ayında başlayan tadilat çalışmalarında sona gelindi.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen tadilat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte binaya, ’Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi’ tabelası asıldı.

9 Haziran’da Sivas’a miting yapmak üzere gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın binayı gezerek incelemelerde bulunacağı belirtildi. Başbakanın binayı gezecek olması nedeniyle eski otel önünde bulunan kaldırım taşları belediye ekipleri tarafından sökülerek yenileri ile değiştirilmeye başlandı.

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