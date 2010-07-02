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Yaşam

'Madımak Oteli'nin üzerinden 17 yıl geçti

2 Temmuz 1993 tarihindeki Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - 2 Temmuz 1993 tarihindeki Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Sivas Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisinin yaşamını yitirdiği Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenler olayın 17. yılında anılıyor.


Sivas’taki anma töreni saat 10.00’da başlayacak. Anma törenine katılacak birinci grup, saat 10.00’da Eğitim-Sen Sivas Şubesi önünden yürüyüş korteji oluşturup Kepenek Caddesi üzerinden Kız Meslek Lisesi önünden yürüyerek saat 11.30’da Ethem Bey Parkı önünde toplanacak. İkinci grup ise Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi önünden saat 10.30’da hareket ederek saat 11.30’da Ethem Bey Parkı önünde diğer grupla bulaşacak.

Ethem Bey Parkı’ndan saat 12.00’de yürüyüş korteji oluşturularak anons aracı eşliğinde Mevlana Caddesi üzerinden yürünerek Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak. Buradan Madımak Oteli’nin önüme gidilerek çelenkler ve karanfiller bırakılıp saygı duruşunda bulunulacak. Madımak Oteli önünde kurulan platform üzerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak anma sona erecek. Anmayı takiben aynı güzergâhtan yürüyüş korteji halinde Eğitim-Sen ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas şubesine dönülecek.




Ankara'daki anma töreni

Ankara’daki anma törenine katılacaklar saat 16.00’da Sıhhiye Toros Sokak’taki toplanmayla başlayacak. Burada toplanan kortej, Kolej Meydanı’na yürüyecek ve saat 18.00’de buradaki tören başlayacak. Törende Hasan Yükselir ve Yavuz Canpolat da birer konser verecek.


Göz göre göre katliam

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal’ı anmak için Sivas’a gelen 33 sanatçı ve aydın Madımak Otel’in ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde toplanan gruplar önce etkinliklerin yapıldığı Kültür Merkezi’ne ulaşarak, bir gün önce dikilen anıtı kısmen tahrip etti. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kullanılarak önlendi.

Hızını alamayan binlerce kişi, Kültür Merkezi’nden yeniden Hükümet Meydanı’na geldi. Hükümet Konağı’nı taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etti.



Güvenlik güçleri müdahale etmedi

Bu zamana kadar güvenlik güçleri tarafından herhangi bir somut engelleme yapılmadı ve grup Madımak Oteli'ne sığınmış olan onlarca kişiyi diri diri yakmak için önce otelin önündeki araçları daha sonra da oteli ateşe verdi. Madımak oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı.

Otele sığınmış olan aydınlardan, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen,Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 33 aydın yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Olayda 2 otel görevlisi ve 2 gösterici de hayatını kaybetti.


Sokağa çıkma yasağı durdurdu

Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan ve olayların odak noktası haline gelen Aziz Nesin, itfaiye merdiveninde görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan azgın kalabalığa doğru itildiği dönemin özel televizyonları tarafından belgelendi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç edilmek istendi.

Gözü dönen grup, olaylar sırasında Atatürk - Kongre ve Etnografya Müzesi önünde bulunan Atatürk büstünü de tahrip etti. Olaylar ancak akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen "2 günlük sokağa çıkma yasağı" ile durdurulabildi.


Olayda hayatını kaybedenler

Muhibe Akarsu - 35 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi

Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçı

Gülender Akça - 25 yaşında

Metin Altıok - 52 yaşında, şair, yazar

Ahmet Alan - 22 yaşında

Mehmet Atay - 25 yaşında, gazeteci

Sehergül Ateş - 30 yaşında

Behçet Aysan - 44 yaşında, şair

Erdal Ayrancı - 35 yaşında

Asım Bezirci - 66 yaşında araştırmacı, yazar

Belkıs Çakır- 18 yaşında

Serpil Canik - 19 yaşında

Muammer Çiçek - 26 yaşında, aktör

Nesimi Çimen - 67 yaşında, şair, sanatçı, üç telli curanın son ustası

Carina Cuanna - 23 yaşında, Hollandalı gazeteci

Serkan Doğan - 19 yaşında

Hasret Gültekin - 23 yaşında şair, sanatçı, şelpe tekniğinin önderi

Murat Güneş,Murat Gündüz - 22 yaşında

Gülsüm Karababa -22 yaşında

Uğur Kaynar - 37 yaşında, şair

Asaf Koçak - 35 yaşında, karikatürist

Koray Kaya - 12 yaşında

Menekşe Kaya - 17 yaşında

Handan Metin - 20 yaşında

Sait Metin - 23 yaşında

Huriye Özkan - 22 yaşında

Yeşim Özkan - 20 yaşında

Ahmet Öztürk - 21 yaşında

Ahmet Özyurt - 21 yaşında

Nurcan Şahin - 18 yaşında

Özlem Şahin - 17 yaşında

Asuman Sivri - 16 yaşında

Yasemin Sivri - 19 yaşında

Edibe Sulari - 40 yaşında, sanatçı

İnci Türk - 22 yaşında

Kenan Yılmaz - 21 yaşında


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