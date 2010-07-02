'Madımak Oteli'nin üzerinden 17 yıl geçti

T24 -

Ankara'daki anma töreni

Göz göre göre katliam

Güvenlik güçleri müdahale etmedi

Sokağa çıkma yasağı durdurdu

Olayda hayatını kaybedenler

Sivas’taki anma töreni saat 10.00’da başlayacak. Anma törenine katılacak birinci grup, saat 10.00’da Eğitim-Sen Sivas Şubesi önünden yürüyüş korteji oluşturup Kepenek Caddesi üzerinden Kız Meslek Lisesi önünden yürüyerek saat 11.30’da Ethem Bey Parkı önünde toplanacak. İkinci grup ise Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi önünden saat 10.30’da hareket ederek saat 11.30’da Ethem Bey Parkı önünde diğer grupla bulaşacak.Ethem Bey Parkı’ndan saat 12.00’de yürüyüş korteji oluşturularak anons aracı eşliğinde Mevlana Caddesi üzerinden yürünerek Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak. Buradan Madımak Oteli’nin önüme gidilerek çelenkler ve karanfiller bırakılıp saygı duruşunda bulunulacak. Madımak Oteli önünde kurulan platform üzerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak anma sona erecek. Anmayı takiben aynı güzergâhtan yürüyüş korteji halinde Eğitim-Sen ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas şubesine dönülecek.Ankara’daki anma törenine katılacaklar saat 16.00’da Sıhhiye Toros Sokak’taki toplanmayla başlayacak. Burada toplanan kortej, Kolej Meydanı’na yürüyecek ve saat 18.00’de buradaki tören başlayacak. Törende Hasan Yükselir ve Yavuz Canpolat da birer konser verecek.2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal’ı anmak için Sivas’a gelen 33 sanatçı ve aydın Madımak Otel’in ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybetti.Öğle saatlerinde toplanan gruplar önce etkinliklerin yapıldığı Kültür Merkezi’ne ulaşarak, bir gün önce dikilen anıtı kısmen tahrip etti. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kullanılarak önlendi.Hızını alamayan binlerce kişi, Kültür Merkezi’nden yeniden Hükümet Meydanı’na geldi. Hükümet Konağı’nı taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etti.Bu zamana kadar güvenlik güçleri tarafından herhangi bir somut engelleme yapılmadı ve grup Madımak Oteli'ne sığınmış olan onlarca kişiyi diri diri yakmak için önce otelin önündeki araçları daha sonra da oteli ateşe verdi. Madımak oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı.Otele sığınmış olan aydınlardan, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen,Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 33 aydın yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Olayda 2 otel görevlisi ve 2 gösterici de hayatını kaybetti.Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan ve olayların odak noktası haline gelen Aziz Nesin, itfaiye merdiveninde görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan azgın kalabalığa doğru itildiği dönemin özel televizyonları tarafından belgelendi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç edilmek istendi.Gözü dönen grup, olaylar sırasında Atatürk - Kongre ve Etnografya Müzesi önünde bulunan Atatürk büstünü de tahrip etti. Olaylar ancak akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen "2 günlük sokağa çıkma yasağı" ile durdurulabildi.Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçıMetin Altıok - 52 yaşında, şair, yazarMehmet Atay - 25 yaşında, gazeteciBehçet Aysan - 44 yaşında, şairAsım Bezirci - 66 yaşında araştırmacı, yazarSerpil Canik - 19 yaşındaNesimi Çimen - 67 yaşında, şair, sanatçı, üç telli curanın son ustasıSerkan Doğan - 19 yaşındaMurat Güneş,Murat Gündüz - 22 yaşındaUğur Kaynar - 37 yaşında, şairKoray Kaya - 12 yaşındaHandan Metin - 20 yaşındaHuriye Özkan - 22 yaşındaAhmet Öztürk - 21 yaşındaNurcan Şahin - 18 yaşındaAsuman Sivri - 16 yaşındaEdibe Sulari - 40 yaşında, sanatçıKenan Yılmaz - 21 yaşında