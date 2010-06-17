Madımak Oteli kamulaştırıldı

T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Madımak Oteli'nin kamulaştırma bedelinin bugün itibarıyla özel idare hesabına aktarıldığını bildirdi.



Çelik, "Cemevlerinin Hukuki Statüsü" ile ilgili oluşturulan komisyonun Hakimevi'nde gerçekleştirilen ilk toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin normalleşmesinin hızlandırılması çerçevesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Bakan Çelik, öncelikli sorunların ele alınıp bunlara çözüm bulma gayreti içinde olduklarını söyledi.



Alevilerin talepleri konusunda da tüm sosyal kesimlerle toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Faruk Çelik, konu ve talepler konusunda önemli bir noktaya gelindiğini ifade etti.



Bakan Çelik, 3-4 Haziran 2009'da başlayan Alevi Çalıştayları sürecinin 28-30 Ocak'ta gerçekleştirilen 7. Çalıştay ile sona erdiğini, ancak taraflarla çeşitli fırsatlarla görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.



Devlet Bakanı Çelik, taleplerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmaların da hızla ilerlediğini ifade ederek, "Madımak'ın kamulaştırılmasına karar verilmişti. Madımak Oteli'nin kamulaştırma bedeli, bugün itibarıyla özel idare hesabına aktarıldı" diye konuştu.



Çelik, bir gazetecinin kamulaştırma bedelinin ne kadar olduğunu sorması üzerine, "Kamulaştırma bedeli 4.5 milyon TL. Ayrıca, yeni bir şekil alacak tabii otel. Onunla ilgili de ilave kaynak tahsisi olacak" karşılığını verdi.



Bakan Çelik, bu konudaki kararlılıklarını vurgulamaları açısından gelişmenin önemine değinerek, "Taraflarla paylaştığımız konuların gereği yapılmaktadır" dedi.





