Madımak Oteli, çocukların gözde mekanı oldu

T24 - Sivas’ta kamulaştırıldıktan sonra bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binası, çocukların gözde mekanı haline geldi. İlköğretim okullarının randevu alarak ziyaret edebildiği merkezde, çocuklar kitap okuyup, bilimsel deney yapabiliyor.



Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sivas İl Özel İdaresine devredilen ve yapılan düzenlemelerle "Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine" dönüştürülen yapı, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilköğretim çağındaki çocuklara hizmet veriyor.



Randevu alarak merkeze öğrencilerini gruplar halinde getiren okullar, buradaki kütüphane ve bilim odasından çocukların faydalanmasını sağlıyor.



Çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri bilimsel oyuncakların ve materyallerin yer aldığı merkezi, öğretmenler ve çocuklar çok beğendiklerini ifade ediyor.





İl Özel İdaresine bağlı bir şube müdürü ve bir güvenlik elemanının görev yaptığı merkezde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen biri ana sınıfı, biri fizik, diğeri de sınıf öğretmeni olmak üzere 3 eğitimci çocuklara bilgiler veriyor.



Binanın giriş katının sol bölümünde yer alan kütüphane, iki ayrı bölümden oluşuyor. Kütüphanenin asma katındaki bölüm 0-6 yaş grubu, zemin kattaki bölüm ise 7-14 yaş arası çocuklar için dizayn edildi. Kütüphanede okuma ve araştırma yapma imkanına sahip olan çocuklar, bu bölümde bilgisayar ve internet imkanından da yararlanıyor.







Çiçek benzeri rengarenk masalar ve raflarla oluşturulan kütüphanede, çocukların faydalanması için ulusal ve uluslararası yayınlar ile çok sayıda kitap bulunuyor. Kütüphanenin "Atatürk Köşesi" bölümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, ilke ve inkılaplarının anlatıldığı kitaplar ile Nutuk ve çeşitli yayınlar yer alıyor. Atatürk köşesi, çocukların en fazla odaklandığı yer olarak dikkati çekiyor.

Eğlenerek öğreniyorlar







Merkezin üst katında ise ODTÜ Bilim Merkezi örnek alınarak TÜBİTAK’ın katkıları yapılan bilim merkezi bulunuyor. Kütüphanede kitap okumanın tadını çıkaran öğrenciler, okulda fen ve matematik derslerinde teorilerini öğrendikleri, ancak uygulama imkanları olmayan çeşitli deneyleri görevli öğretmenler eşliğinde yapabiliyor.



Eğlenirken öğrenmenin hedeflendiği bilim merkezini gruplar halinde gezen öğrenciler, Einstein maskesi, Magdeburg küreleri, döner illüzyonlar, suda girdap, temiz enerji evi, dans eden robot, göz yanıltıcı aynalar, fısıltı duvarı, nabız ritmini ölçen davul ve üç boyutlu çalışmalar gibi bilimsel materyallerin ve oyuncakların olduğu bölümde kendilerini bekleyen sürprizlerle hoşça vakit geçiriyor. Bu bölümde bilimsel deneyleri görerek, yaşayarak, uygulayarak öğrenen çocuklar, bilimsel oyuncaklarla da neşeli anlar yaşıyor.



Bilim merkezinin bulunduğu katta yer alan mini sinema odasında ise merkezi gezen öğrencilere sinevizyon eşliğinde bilimsel gösteriler sunuluyor.





Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara’daki çocuk kütüphaneleri örnek alınarak aynı katta hazırlanan masal odasında da ana okulu ve ana sınıfı öğrencilerine masallar anlatılıyor ve çocukların öykü kahramanlarıyla tanışılabilmesi sağlanıyor.

"Böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle"



Bilim ve Kültür Merkezi’nin giriş katında sağ tarafta oluşturulan "Anı Köşesinde" ise Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te çıkan olaylarda yaşamını yitiren 37 kişinin isimleri yer alıyor.



İsimlerin alfabetik sıraya göre yazıldığı bu bölümün tam ortasında Büyük Önder Atatürk’ün maskı ile birlik ve beraberliğe vurgu yapan "Toplumun içindeki farklı düşünceler, farklı inanışlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini bilen bir milletin başaramayacağı iş, aşamayacağı engel yoktur" özdeyişi yer alıyor.



Anı köşesinin en alt kısmında ise "2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen elim olayda 37 insanımız hayatını kaybetmiştir. Böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle..." yazısı dikkati çekiyor.



Anı köşesinin sağ kısmındaki "Arifler Köşesinde" Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’nin, sol kısmındaki "Aşıklar Köşesinde" ise Sivas’ın değerleri olan Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal ve Aşık Ruhsati’nin birlik ve beraberlik ile ilgili sözleri yer alıyor. Merkez, güvenlik kameralarıyla da takip ediliyor.





Merkezi günde 2 okulun ziyaret edebildiğini belirten yetkililer, sabah bir öğrenci grubunun, öğleden sonra ise başka bir grubunun merkezden faydalandığını kaydetti. Yetkililer, Sivas Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullara bilim ve kültür merkezinden randevu alarak faydalanabilecekleri yönünde yazı gönderildiğini ifade ederek, randevu gününe göre okulların öğrencilerini merkeze getirebileceğini bildirdi.

"Bu kütüphane çok farklı"



Bilim ve kültür merkezini ziyarete gelen özel bir kolejin 6. sınıf öğrencileri de kütüphanede bir süre kitap okuduktan sonra 34 ayrı bilimsel materyal ve oyuncağın yer aldığı bilim merkezini gezdi. Burada fizik ve kimya ile ilgili deneyleri dikkatle izleyen öğrenciler, bilimsel oyuncaklar da da eğlenceli anlar yaşadı.



Kolejin Türkçe öğretmeni Hüseyin Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın kütüphane ve bilim kültür merkezi olarak düzenlenmesinden dolayı Sivas Valisi Ali Kolat’a teşekkür etti. Merkeze Türkçe dersini işlemek için geldiklerini belirten Göçer, Türkçe dersinde okuma kültürü temasında çocukların bu merkezdeki kütüphanede kitap okuma etkinliği gerçekleştirmesini sağladıklarını ifade ederek, "Buraya geldik, önce kütüphanede kitap okuttuk, sonra öğrencilerimize bilim merkezini gezdirdik. Dersimize güzel bir giriş yapmış olduk" dedi.



Öğrencilerin hem Türkçe dersi kapsamında bir okuma etkinliği gerçekleştirdiğini, hem de fenle ilgili deneyleri gördüğünü anlatan Göçer, bu ziyaretin öğrencileri, kendisi ve okulları adına faydalı olduğunu söyledi.



Kütüphaneyi ve bilim merkezini beğenen Göçer, tüm okullara öğrencilerini bu merkezi gezdirmelerini önerdi.



Öğrencilerden Samet Yarlı ise "Burayı çok güzel buldum, çok mükemmel bir yer. 20 dakika kütüphanede kitap okuduk, sonra da bilim merkezini gezdik" dedi.



Bilim merkezinde farklı deneyler gördüklerini, yeni bilgiler edindiklerini anlatan Yarlı, tüm öğrencilere merkezi gezmelerini tavsiye etti.



Öğrencilerden Fatma Serra Taş da "Şu ana kadar gördüğüm kütüphaneler böyle değildi, daha basitti, tek renkti. Burası daha canlı, çocukların ilgisini çektiği için hoşuma gitti" dedi.



Gizem Göler adlı öğrenci ise burada bilimsel anlamda yeni bilgiler edindiklerini, güzel kitaplar okuduklarını belirterek, "Kütüphaneyi çok beğendim, öteki kütüphaneler böyle değildi, çok basit şeyler vardı. Buradakiler çok güzel. Bu kütüphane çok ilgimi çekti" diye konuştu.