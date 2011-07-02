-''MADIMAK ANISINA'' UÇARKEN YARALANDILAR MUĞLA (A.A) - 02.07.2011 - Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'teki Madımak Oteli yangınında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için 1800 metre yüksekliğindeki Babadağ'dan uçuş yapan ressam ve seramik sanatçısı Sevgi Çekiç ve pilot paraşütün düşmesi sonucu yaralandı. Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde, Madımak Oteli'ndeki yangında hayatını kaybedenler anısına, şair ve yazarlardan oluşan 35 paraşüt, Babadağ'dan Ölüdeniz'e yamaç paraşütüyle tandem uçuş yaptı. Sevgi Çekiç (53), üzerinde ''Carinna'' yazılı tişörtle Babadağ'ın 1800 metre yüksekliğindeki uçuş rampasından pilot Okan Arıkan (27) ile tandem uçuşa geçtiği sırada 7-8 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Vücutlarında çeşitli kırıklar bulunduğu bildirilen Çekiç ve pilot Okan Arıkan için helikopter istendi. Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman yangın söndürme helikopteri Değirmenbaşı'ndan Babadağ'a uçarak önce Sevgi Çekiç'i, ardından yaralı pilot Okan Arıkan'ı alarak Fethiye Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.