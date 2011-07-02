-''MADIMAK ANISINA'' ÖLÜDENİZ'DEN UÇUŞ MUĞLA (A.A) - 02.07.2011 - Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'teki Madımak Oteli yangınında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için şair ve yazarlardan oluşan 35 paraşütçü, 1980 metre yüksekliğindeki Babadağ'dan uçuş yaptı. Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde, Madımak Oteli'ndeki yangında hayatını kaybedenler anısına, şair ve yazarlardan oluşan 35 paraşüt, Babadağ'dan Ölüdeniz'e yamaç paraşütüyle tandem uçuş yaptı. Türkiye Edebiyatçılar Derneği Başkanı Gökhan Cengizhan'ın yanı sıra yazarlar Zafer Doruk, Mustafa Emre, Hülya Türk, Coşkun Karabulut, Abidin Güneyli, Sevgi Çekiç, Lale Dilligil, Duran Aydın, ve konuk şairlerden oluşan 35 kişi, Babadağ'dan Ölüdeniz Belceğiz Plajına iniş yaptılar. Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, Madımak Oteli yangınında hayatını kaybedenleri bu etkinlikte anma fırsatı bulduklarını belirterek, ''18 yıl önce bugün Sivas Madımak Otel'de hunharca katledilen şair, yazar ve sanatçılarımızın ruhu Babadağ'dan Ölüdeniz'e yamaç paraşütü ile uçacak. Uçuş yapan şair ve yazarlarımız, Sivas'ta hayatını kaybeden şair ve yazarlarımızın resimlerinin bulunduğu tişörtleri giyerek 1980 metre yükseklikteki Babadağ'dan Ölüdeniz'e uçtu. Bu etkinlik ile onları unutmadığımızı göstermeye çalıştık'' dedi. Türkiye Edebiyatçılar Derneği Başkanı Gökhan Cengizhan ise Sivas'ta 35 aydın, sanatçı ve yazarın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları söyledi: ''Sivas'a şenlik için gelen semahçı gençlerimizin Cumhuriyet tarihinin kaydettiği en gerici kalkışmada hayat hakları ellerinden alındı. Tuzağa düşmüşcesine vahşice kıstırılarak hiç yoktan öldürülmeyi hiç kimse hak etmiyordu. Madımak Oteli bir mücadele, bir cephe alanı değildi. Şenlik için Sivas'a gelmiş savunmasız insanlar karşılarında örgütlenmiş, palazlanmış bir güç buldular. Şenlikten çok önce bu katliamın alt yapısı hazırlanmış. Sivas katliamı unutulmamalı ve unutturulmamalı. Katliama uğrama konusunda bunca deneyime rağmen daha pek çok kez ölülerimizin arkasından ağıt yakabiliriz. Eşit yurttaşlığın önündeki engeller kaldırılarak alevi yurttaşlarımızın anayasal haklarının çağdaş bir anayasada yer bulması, Madımak Otelin utanç müzesi olarak yeniden düzenlenmesi temel beklentilerimizdir.''