Madımak; 23 yıldır sönmeyen yangın...

23 yıl önce 2 Temmuz'da 33 sanatçı, yazar, 2 otel görevlisi ve 2 saldırgan olmak üzere 37 kişi Sivas'ta Madımak Otelde çıkarılan yangında öldüler.

33 aydın Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'taydı. Yangında 14’ü polis, 65 kişi yaralandı, 40 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Bugün 2 Temmuz 2015 Sivas'ta katledilenler anılıyor.

Davada ne oldu?

Sivas Katliamı ile ilgili 124 kişi tutuklandı. Yedi yıl süren dava sürecinde 33 kişi idama 85 kişi 2 ila 15 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi.

37 sanık beraat etti. İdam cezası alan 33 kişinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına dönüştürüldü.

2004 Kasım'ında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas Davası'nda "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmaya iştirak" suçundan 7 yıl 6'şar ay ağır hapis cezasına mahkum ettiği dokuz hükümlüyü, yeni TCK'ya göre tahliye etti.

Sivas davası hükümlülerinden üç kişi de daha önce yeni TCK'daki lehte olan hükümlerden yararlanarak, tahliye olmuştu.

13 Mart 2012'de, mahkeme, sanıklar Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ hakkındaki davanın ölmeleri nedeniyle ortadan kaldırılmasına; Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca ve Necmi Karaömeroğlu yönünden ise zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

33 yazar ve sanatçı, iki otel çalışanı ve iki saldırgan toplam 37 kişinin öldüğü Sivas Katliamı Davası'nda mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasına karar vererek davayı düşürdü.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamıyla ilgili ana davadan ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın, beş sanık için verilen zamanaşımı, iki sanık yönünden ise ölmeleri nedeniyle düşürülmesine ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını onadı.

Bunun üstüne Avukat Şenal Sarıhan dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Sivas katliamında hayatını kaybedenler

Muhibe Akarsu – (35 yaşında, misafir), Muhlis Akarsu – (45 yaşında, sanatçı), Gülender Akça – (25 yaşında, sanatçı), Metin Altıok – (52 yaşında, şair, yazar), Ahmet Alan – (22 yaşında, sanatçı), Mehmet Atay – (25 yaşında, gazeteci), Sehergül Ateş – (30 yaşında, sanatçı), Behçet Aysan – (44 yaşında, şair), Erdal Ayrancı – (35 yaşında, yönetmen), Asım Bezirci – (66 yaşında araştırmacı, yazar), Belkıs Çakır - (18 yaşında, sanatçı), SerpilCanik –(19 yaşında, sanatçı), Muammer Çiçek – (26 yaşında, aktör), NesimiÇimen – (67 yaşında, şair, sanatçı,), Carina Cuanna – (23 yaşında, Hollandalı gazeteci), Serkan Doğan – (19 yaşında, sanatçı), Hasret Gültekin– (23 yaşında şair, sanatçı), Murat Gündüz - (22 yaşında, sanatçı), Gülsüm Karababa –(22 yaşında, sanatçı), Uğur Kaynar – (37 yaşında, şair), Asaf Koçak – (35 yaşında, karikatürist), Koray Kaya – (12 yaşında, çocuk), Menekşe Kaya – (17 yaşında, sanatçı), Handan Metin – (20 yaşında, sanatçı), Sait Metin – (23 yaşında, sanatçı), Huriye Özkan – (22 yaşında, sanatçı), Yeşim Özkan – (20 yaşında, sanatçı), Ahmet Öztürk – (21 yaşında, otel görevlisi), Ahmet Özyurt – (21 yaşında, sanatçı), Nurcan Şahin – (18 yaşında, sanatçı), Özlem Şahin – (17 yaşında, sanatçı), Asuman Sivri – (16 yaşında, sanatçı), Yasemin Sivri – (19 yaşında, sanatçı), Edibe Sulari – (40 yaşında, sanatçı), İnci Türk – (22 yaşında, sanatçı), Kenan Yılmaz – (21 yaşında, otel görevlisi)

35 kişi diri diri yakıldığında böyle önlem alınmamıştı!

35 kişinin diri diri yakılmasının üzerinden 23 yıl geçti; Madımak'ta ne oldu?