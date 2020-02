Madenlere uluslararası standart geliyor

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL,(DHA)

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye\'nin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu\'nun (UMREK)

Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu (CRIRSCO) üyeliği tanıtım toplantısında konuştu.

Toplantıya Bakan Albayrak\'ın yanısıra UMREK Başkanı Mithat Cansız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi Başkanı (CRIRSCO) Neil Wells ve çok sayıda davetli katıldı.

\"SEKTÖR AÇISINDAN OLUMSUZ BİR SÜREÇ OLUŞTURUYORDU\"

Madencilik alanında Türkiye\'de hazırlanan raporların uluslararası geçerliliği olmadığı için finans kuruluşları tarafından kabul edilmediğini belirten Albayrak “Bu süreç sonucunda tüm bu raporlamalara ilişkin tüm uluslararası güvenin sağlanması ve korunması da teminat altına alınmış oluyor. Daha önce Türkiye\'de hazırlanan raporlar uluslararası geçerliliği olmadığı için finans kuruluşlarımız tarafından maalesef kabul edilmiyordu. Madencilerimiz finansman için yurt dışına gidiyordu, yurt dışında raporlama kuruluşlarına çok yoğun bir mesai ve maddi kaynak ayırıyordu. Bu da ciddi zaman kayıpları ve yurt dışına harcanan zaman, para olarak sektör açısından olumsuz bir süreç oluşturuyordu. Artık firmalarımız yurt dışındaki yetkin kişilere koşturarak değil bu hizmeti Türkiye\'de bağımsız yetkin kişiler tarafından hazırlanarak UMREK tarafından sertifikalandırarak alacaklar. Finansman kurumlar da kredilerinde bu raporları dikkate alarak sektörün finansal hacmini büyütecekler. İşte UMREK sayesinde tüm raporlama işlemlerini artık kendi yetkin, yerli ve milli mühendislerimizle yapacağız. İşte böylece çok önemli, eğitimli bir işgücü istihdamı da sağlayacağız\" dedi.

\"ORTADA BİR ORKESTRA DEĞİL BİR KAKAFONİ VAR\"

UMREK sayesinde yatırımcının da riskinin minimum seviyeye indiğini belirten bakan Albayrak, “Yatırımcıya veri kolaylığı sağlıyoruz. Yatırımcı uluslararası standartlarda daha açık daha şeffaf ve daha güvenilir bilgiye erişim imkanı yakalamış oluyor. İstediği bilgiye her an ulaşmış oluyor. Daha önce bürokrasi, işlerin yavaşlatılması, tüm bu çerçevede kamu mantığı noktasında hep büyük eleştirilerin alındığı bir resim vardı. Muğlak, kişilere göre değişen yorumlar, anlam verilemeyen birçok bürokratik sıkıntılar söz konusuydu. Bir devlet dairesinde aldığınız bir bilgi, diğer devlet dairesinden farklı çıkabiliyor. Muazzam bir uyumsuzluk var. Kanunda her şeyin açık seçik yazmasına rağmen herkesin kendi kafasına göre belirlediği bir standardizasyon var. Yani ortada bir orkestra değil bir kakafoni var. Herkes ayrı bir ses çıkartıyor. Ortada bir ahenk, uyum ve uyumlu bir netice alımlı süreç yerine böyle bir resim vardı. İşte bu güne kadar iş yapmaktan korkan, imza atmaktan korkan, aman hiç risk almayayım diyen bürokratik mantık yüzünden Türkiye bu sektörde, bu kadar büyük bir potansiyeli olan bu sektörde çok büyük vakit kaybetti. UMREK\'le beraber madencilikte bu anlayışı artık bir son veriyoruz. Yatırımcı geliyor, ve hangi veriye ihtiyacı varsa değerlendireceği, karar vereceği, çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar ülkemizin, milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın aynı zamanda ilgisi ve alakası noktasında paylaşılarak üretime geçeceği bir alana istihdamın büyüyeceği, ekonominin gelişeceği noktaya doğru bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde yürüyecek\" şeklinde konuştu.

fotoğraflı