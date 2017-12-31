T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maden'in dar sokaklarındaki çöpler 'kadrolu' eşeklerle toplanıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde tepenin yamacında bulunan ve çöp arabasının girmediği sokaklardaki çöpler, 6 yıldır Belediye bünyesine kadrolu olarak alınan eşeklerle girilip, toplanıyor

31 Aralık 2017 14:57

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Maden ilçesinde tepenin yamacında bulunan ve çöp arabasının girmediği sokaklardaki çöpler, 6 yıldır Belediye bünyesine kadrolu olarak alınan eşeklerle girilip, toplanıyor.
Mardin\'in merkez Artuklu Belediyesi tarafından kent merkezindeki dar sokaklardan çöpleri toplamada kullanılan kadrolu eşekler Elazığ\'ın Maden ilçesinde de kullanılıyor. Dağın yamacında bulunan Maden\'de motorlu temizlik araçlarının giremediği sokaklarında 6 yıldan bu yana \'kadrolu\' 5 eşek ile çöplerin toplandığı belirtildi. Demokrat Partili Maden Belediyesi temizlik personeli, engebeli, dar ve araçların giremediği sokaklara eşeklerle girerek toplanıyor. Sokaklardan toplanıp eşeklerin sırtındaki bidonlara yükklenen çöpler ana yola getirilip çöp araçlarına dökülüyor.
Çöp arabalarının giremediği dar sokaklarda eşek yardımı ile çöp topladıklarını ifade eden Maden Belediyesi temizlik görevlisi Mustafa Üzek (39), şöyle dedi:
\"Dar sokaklarda topladığımız çöpleri ana yola getirerek konteynerlere yüklüyoruz. 6 yıldır eşek ile dar sokaklarda çöp topluyorum. Her gün mahalle aralarını temizliyoruz. Yaptığımız iş zor değil, alıştık. Maden Belediyesi\'ne ait temizlik işlerinde kullanılan 5 eşek var.\"

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞ MadenBelediyeMardinArtuklu BelediyesiElazığ MadenDağınMadenDemokrat Partili Maden BelediyesiSokaklardanMaden BelediyesiMustafaHerYaptığımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24