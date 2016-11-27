Madende ölen oğlunun acısına daha fazla dayanamadı

Zonguldak Gelik beldesinde özel kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Mustafa Sarı'nın babası Mehmet Sarı kalp krizi sonucu öldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, TTK Kozlu Müessesi'nde 7 Ocak 2013'te 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesinden yaralı kurtulan, geçen pazartesi günü Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde özel kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi 41 yaşındaki Mustafa Sarı'nın babası emekli maden işçisi 73 yaşındaki Mehmet Sarı, oğlunun ölümünden 6 gün sonra kalp krizi sonucu öldü.

Kalp krizi geçirdi

Geçen Pazartesi günü, Dağbaca mevkisindeki özel kömür ocağında yerin 140 metre altında üretim sırasında tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte evli 2 çocuk babası Mustafa Sarı yaşamını yitirdi. Mustafa Sarı'nın babası Mehmet Sarı da dün akşam Kozlu İlçesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Mehmet Sarı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen öldü.

Aile, ikinci kez yıkıldı

Mehmet Sarı'nın ölümü aileyi ikinci kez yıktı. Yakınları, oğlunun ölümüne çok üzülen Mehmet Sarı'nın daha fazla dayanamadığını söyledi. Mehmet Sarı, yarın kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun yanına toprağa verileceği belirtildi.

Dedesine sarılıp teselli bulmuştu

Mustafa Sarı'nın, 7 Ocak 2013'te TTK Kozlu Müessesi'nde 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesi olayında yaralı kurtulan 7 işçi arasında yer almıştı. O zaman 14 yaşında olan oğlu Doğukan Sarı, maden ocağı önünde kalabalık arasında "Babam nerede?" diyerek uzun süre gözyaşı dökmüştü. Doğukan Sarı, ocaktan 4 saat sonra yaralı halde sedye üzerinde çıkan babasını görünce koşarak sarılmış, o kavuşma anı herkesi duygulandırmıştı. Babasını kaybetmesinden kısa süre sonra ikinci kez yıkılan Doğukan Sarı, olaydan 1 gün sonra DHA'ya verdiği röportaj sırasında dedesi Mehmet Sarı ile sarılarak birbirlerini teselli etmişlerdi.