Madende göçük: 1 ölü

T24- Zonguldak’ta meydana gelen grizu patlamasının ardından bugün de Malatya’daki bir madende göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.





Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada 28 işçi yaşamını yitirmişti. İki işçiye de halen ulaşamadı.



Bu facianın ardından bir acı haber de bugün Malatya'dan geldi.



Hekimhan ilçesine bağlı Kuşçulu mevkisinde bulunan ve özel bir firma tarafından işletilen krom madeninde göçük meydana geldi.



Göçüğün olduğu bölgede bulunan 46 yaşındaki işçi Ramazan Özoktay, olay yerinde hayatını kaybetti.



Maden ocağı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak çalışmalara ara verildi.



5 AYDA 66 KURBAN





Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında 10 Aralık’ta meydana gelen göçükte 19 işçinin yaşamını yitirirdi.





Bu olayın acısı tazeliğini korurken, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden yürekleri burkan benzer bir kaza meydana geldi.



Dursunbey'de 23 Şubat'taki grizu patlaması sonucu 17 işçi hayatını kaybetti.



Bu iki elim kazanın ardından, kısa süre önce Zonguldak'ta grizu patlaması nedeniyle 28 işçi yaşamını yitirdi. 2 işçiye ise hala ulaşılamadı.



Bu kazayla birlikte Bursa, Balıkesir ve Zonguldak'ta 5 ayda 66 işçi, kömür ocağında can verdi.