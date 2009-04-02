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Yaşam

Madende göçük: 1 ölü

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamukoğlu köyünde göçük meydana geldi. Bir işçi öldü, iki işçi yaralandı.

02 Nisan 2009 03:00

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamukoğlu köyünde göçük meydana geldi. Bir işçi öldü, iki işçi yaralandı.

Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Pamuklu Köyü'ndeki özel bir işletmeye ait maden ocağından, 40 yaşındaki İbrahim Adem Çevik'in hayatını kaybettiği göçükte, 2 işçinin yaralandığı açıklandı. Göçüğün işçilerin çalıştığı sırada büyük bir kömür bloğun düşmesi sonucu oluştuğu öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sızan gazdan zehirlenen 39 yaşındaki Ramazan Kul ile 44 yaşındaki Ali Yiğit, Ermenek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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