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Madende dinamit patlatılması sırasında 1 işçi öldü

24 Kasım 2021 09:37

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki bir madende dinamit patlatılması sırasında ateşlemede görevli 1işçi yaşamını yitirdi.

Gürleyik Mahallesi Kurudere mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeninde saat 15.30 sıralarında patlama çalışması yapıldığı öğrenildi.

Dinamit patlatıldığı sırada, ateşlemede görevli Denizli’nin Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi’nden 35 yaşındaki Recep Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Recep Uysal’ın cenazesi Denizli Çameli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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