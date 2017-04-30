Madenciye sıfır zam önerisi

Kamuya ait maden işyerlerinde toplusözleşme görüşmeleri devam ederken, asgari ücret artışını gerekçe gösteren kamu işvereni, zamma yanaşmıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Soma faciasının ardından getirilen yeraltında çalışan maden işçilerine en az iki asgari ücret düzenlemesini gerekçe gösteren işveren, asgari ücrette artış yapıldığını, bu nedenle ücret zammına gerek olmadığını savunuyor.

Kamu işyerlerinde toplusözleşme görüşmeleri devam ediyor. Ücretle ilgili maddeler bekliyor. Bunun için Türk-İş’in hükümet ile imzalayacağı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü bekleniyor. Ancak yeraltında çalışan maden işçilerinin ücretleri iki asgari ücretten az olamıyor. Özel sektördeki madenlerin yanı sıra kamuya ait madenlerde de bu düzenlemeyi gerekçe gösteren işverenler, asgari ücrette zaten artış yapıldığı gerekçesiyle zam yapmamakta direniyor.

Bu yıl için asgari ücret bekâr bir işçi için net 1300 liradan 1404 liraya çıkarılmıştı. Yeraltında çalışan madencilerin ücretleri en az 2. 808 lira olmak zorunda. Zonguldak’taki madenciler için toplusözleşme görüşmelerini Genel Maden-İş Sendikası yürütüyor. Sendika, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Üzülmez, Karadon, Kozlu müesseselerinde işçileri toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bilgilendirdi.

Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, “İşveren ve hükümet yetkilileri, yeraltında iki asgari ücret uygulamasının bu şekilde devam etmesi, yani iki asgari ücretten fazla zam almamanız konusunda telkinde bulunuyorlar. Bizler, işverenin uygulaması nedeniyle dava açmıştık. Yani günlük yevmiyesi 118.5 TL’nin altında kalanların, 118.5 TL’ye yükseltilmiş ve yüzde 3’lük zammımız verilmemişti. Mahkemeyi kazandık. Buna rağmen muhataplarımızın tekliflerine karşı ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.”

1 Mayıs'ta Zonguldak'ta

Bu arada Genel Madenİş Sendikası, 1 Mayıs’ı Zonguldak’ta kutlayacak. Kutlamalar kapsamında sanatçı Edip Akbayram da Madenci Anıtı’nda konser verecek.