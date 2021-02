'Madencinin Kızı' filminin yönetmeni ve 'Up' belgesellerinin arkasındaki isim Michael Apted hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Britanyalı yönetmen ve belgeselci Michael Apted, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sisteki Goriller ve Madencinin Kızı gibi filmlerle tanınan Apted, uzun süredir devam eden 'Up' belgesel serisini de yapıyordu.

Apted'in temsilcileri ölümünü Hollywood Reporter'a doğrulasa da detay paylaşmadı.

Apted, 1964 yılında 'Seven Up!' projesinde yönetmen Paul Almond'a yardım etmişti. Bu proje kapsamında Almond ve Apted 14 tane 7 yaşında çocukla söyleşi yapmıştı. Apted, her 7 yılda bir bu insaları ziyaret edip konuşmalarını belgeselleştirmeye devam etti. Son olarak 2019'da '63 Up' yayınlandı.

Apted, Sisteki Goriller ve Madencinin Kızı gibi filmlerin yanı sıra bir bölümü İstanbul'da geçen James Bond filmi Dünya Yetmez'i de yönetmişti.