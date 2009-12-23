Madencinin bedeli 15 bin lira!

T24 - Bursa’da 19 işçinin öldüğü maden ocağının bağlı olduğu Büyükköy Madencilik’in sahibi Nurullah Ercan, gazetelere verdiği ilanda, işçilerinin ailelerine 15 bin lira yardım yapacağını duyurdu.



Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Aralık tarihinde Büyükköy Madencilik’e ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi, yaşamını yitirmişti.



Yapılan inclelemelerin ardından, maden ocağının faaliyeti 6 ay süreyle durdurulmuştu.



Bükköy Madencilik'in sahibi Nurullah Ercan'dan grizu faciası sonrasında 8 gün haber alınamadı.



Kamuoyunun karşısına çıkmayan Nurullah Ercan Cuma günü Bursa'da savcıya ifade verdi.



Ercan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Yardımları ilan etti



Nurullah Ercan, şimdi de gazetelere verdiği ilanla kendini aklamaya çalıştı.



Olaydan büyük acı ve üzüntü duyduğunu belirten Ercan, işçilerin ailelerine de para vereceğini açıkladı.





Eğitim ve iş vaadi



İlanda işçi başına ilk etapta 15 bin lira ödeme yapacağını söyleyen Nurullah Ercan, ölen işçilerin çocuklarına eğitim ve iş bulma konusunda da yardımcı olacağına söz verdi.





İddiaları yalanladı



Ercan, ilanda olay sonrasında saklandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti.



Olayı duyduktan sonra Ankara'dan yola çıktığını, ancak rahatsızlığı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını savunan Ercan "Dört gün sonra maden acağına gidebildim" dedi.





Bakanlara teşekkür



Ercan, ayrıca verdiği ilanda Enerji Bakanı Taner Yıldız, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer ve Bakan Faruk Çelik'e de teşekkür etti.

