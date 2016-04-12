8 gündür açlık grevinde olan madenciler: Mücadelemiz sonuçlanana kadar buradayız

Amasya’nın Suluova ilçesinde kapatılma kararı alınan Yeni Çeltek Maden İşletmesi’nin 220 işçisinin grevi 8. gününe girerken şimdiye kadar 34 işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan 3 işçinin tedaviyi kabul etmediği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Soma Holdinge ait Gürmin Enerji A.Ş.’nin aldığı Yeni Çeltek Maden Ocağı’nı kapatma kararı üzerine 8 gün önce madene inen işçiler açlık grevini sürdürüyor. 220 işçiden 34’ü rahatsızlanarak devlet hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven, "Genel Başkanımız Nurettin Akçul ile birlikte yerin 1200 metre altında açlık grevinde olan işçilerimizin yanına indik. İşçilerimizin son durumu çok iyi değil, maden de 3 işçi rahatsızlanmasına rağmen tedaviyi kabul etmiyor. İkna etmeye çalıştık. Fakat "Mücadelemiz sonuçlanana kadar buradayız, gerekirse burada ölürüz" dediler. İstediğimizi elde edene kadar açlık grevimiz devam edecek. İşçilerimiz sadece şekerle suyu karıştırıp içiyorlar" dedi.