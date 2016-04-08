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Yerin 1200 metre altında açlık grevi; madenciler işlerini geri istiyor

"Eylemlerimiz yetkililer gerekli çözümü bulamadığı sürece devam edecek"

08 Nisan 2016 00:08

Amasya’nın Suluova İlçesi’nde kapatılma kararı alınan Yeni Çeltek Maden İşletmesi’nin işçileri, yerin 1200 metre altında açlık grevine başladı. T. Maden-İş Suluova Şube Başkanı Hakan Çatal ise konuyla ilgili "Bizim bu eylemlerimize yetkililer gerekli çözümü bulamadığı sürece devam edecek.1955 yılında kurulmuş bir madeni gelip de kapatmalarına kimsenin rızası yok" dedi.

Evrensel' de yer alan habere göre, Soma Holdinge ait Gürmin Enerji AŞ’nin aldığı Yeni Çeltek Maden Ocağı’nı kapatma kararının ardından işçiler, madene inerek açlık grevine başladı. 5 işçi yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp dışarıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan işçiler, Suluova Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İşçilerin, sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

 

Aileler karayolunda eylem yaptı

Açlık grevi yapan işçilere, aileleri de dışarıda destek verdi. İşçi aileleri, Suluova İlçesi Amasya-Samsun karayolu üzerinde toplanarak eylem yaptı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, aileler, atılan sloganlar ve taşınan dövizlerle madenin kapatılmasına tepki gösterdi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve Suluova Kaymakamı Hayatı Taşdan da bölgeye gelerek ailelerle görüşüp sorunlarını dinledi. 

T. Maden-İş Suluova Şube Başkanı Hakan Çatal ise, “Bizim bu eylemlerimize yetkililer gerekli çözümü bulamadığı sürece devam edecek. Biz sadece burada çalışıp, burada paramızı kazanmak istiyoruz. 1955 yılında kurulmuş bir madeni gelip de kapatmalarına kimsenin rızası yok” diye konuştu.

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