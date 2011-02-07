-MADENCİLERİN ADI ANITTA YAŞATILACAK ZONGULDAK (A.A) - 07.02.2011 - Zonguldak'ta, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madencinin isim levhaları, maden şehitleri anıtına asıldı. Anıtta, yakın zamanda yenilenen yaklaşık 4 bin madencinin isim levhalarının bazılarının düştüğü görüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2003 yılında açılışı yapılan ve 1875'ten itibaren, Zonguldak'ta taş kömürü üretimi sırasında hayatını kaybeden madencilerin isimlerinin ölüm tarihlerine göre yer aldığı Zonguldak Havzası Maden Şehitleri Anıtı'na, grizu patlamasında ölen işçilerin adları da eklendi. TTK Karadon Müessesse Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodundaki facia sırasında kuyuya düşen ve cesetlerine 8 ay sonra ulaşılan Dursun Kartal ve Engin Düzcük'ün de adları anıtta yer aldı. Bölgeye çalışmak için gelip havzada şehit olan madencilerin kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1875'ten 1936'ya kadar Alman, Rus, İtalyan, Rum ve Ermeni oldukları tahmin edilen 9 yabancı işçi, mühendis ve teknisyen ile 2004'te TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 5 Çinli işçinin adları da yenilenen anıta asıldı. Geçmiş yıllardaki iş kazalarında ölen madencilerin adlarında yapılan yanlışlıkların düzeltilmesinin yanı sıra, yıpranan levhaların oluşturduğu kötü görüntülerin önlenmesi amacıyla yenileme çalışması yapılan anıtta, yaklaşık 2 ay önce asılan yeni levhaların bir kısmının düştüğü görüldü. TTK, Genel Maden İşçileri Sendikası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı işbirliğiyle, 40 bin lira harcanarak şehit madencilerin adlarının yazıldığı özel PVC levhalardan eksilenlerin yenileneceği bildirildi. Yetkililer, pirinç alışımlı levhaların denizin yakın olması sebebiyle tuzlu su, rutubet ve güneş ışığının etkisiyle zarar gördüğünü, kötü görüntünün düzeltilmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Geçen yılın aralık ayında asılmaya başlanan levhaların bazılarının düştüğünü, bazılarının da şehitlerin yakınları tarafından hatıra amaçlı söküldüğünün tahmin edildiğini anlatan yetkililer, eksik isimlerin yerine yeni levhaların asılacağını kaydettiler.