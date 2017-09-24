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Yaşam

Madenciler "koltuklar kirlenmesin" diye ayakta yolculuk yaptı

6 maden işçisi, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti

24 Eylül 2017 01:19

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait başka bir iş yerine gitmek isteyen maden işçileri, iş elbiseleriyle koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, dün akşam saatlerinde TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne bindi.

Halk otobüse binen 6 maden işçisi, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti.

Otobüs şoförünün oturmalarını istemesine karşın işçilerin, "koltuklar kirlenmesin" diye oturmadıkları öğrenildi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere, maden işçilerinin ayakta otobüste yolculuk etmesi yansıdı.

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