-MADENCİLER FACİANIN 1. YILINDA ANILDI ZONGULDAK (A.A) - 17.05.2011 - Zonguldak'ın Kilimli beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, facianın yaşandığı Yeni Karadon Servis Kuyusu'nun önünde anıldı. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda taşeron olarak galeri açma işini yürüten firmanın 30 çalışanının yaşamını yitirdiği grizu patlamasının 1. yılı dolayısıyla madenciler için anma töreni düzenlendi. TTK Genel Müdürü Burhan İnan, burada yaptığı konuşmada, madenciliğin zor, ağır ve tehlikeli bir iş kolu olduğuna, yer altı kömür üretiminin de kendine özgü riskler içerdiğine dikkati çekerek şunları söyledi: ''Kurumda meydana gelen kazaların yüzde 98'i yer altında yaşanıyor. Yeni işçi alımlarında kazaların fazlasıyla arttığını görmekteyiz. Bunun başlıca nedeni yer altı koşullarının ağırlığıdır. Dolayısıyla yer altında çalışmak bir bilgi birikimi, tecrübe ve yüksek düzeyde disiplin gerektirmektedir. Yer altında ekmek kazanmak zordur. Bundan 1 yıl önce 30 madencimiz ekmeğini kazanırken hepimizi yasa boğan kazada hayatını kaybetti. Şehit madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'' -''İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORUZ''- Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, patlamada yaşamını yitiren 30 işçiden 2'sinin cesetlerinin sekiz ay sonra madenden çıkarıldığını, acıların halen taze olduğunu bildirdi. TTK'da 2004'de yer altı hazırlık işlerinin taşeron firma tarafından yaptırılması gündeme geldiğinde sendika olarak karşı çıktılarını hatırlatan Alabaş, şöyle devam etti: ''Taşeron çalıştırmanın telafisi olmayan ve literatürde bulanmayan kazalara sebebiyet verebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Karadon'da, bugüne kadar taş kömürü madenciliğinde görülmeyen, dünya madencilik literatürüne geçen kaza meydana geldi. Bu kaza dolayısıyla TTK zarar görmüş, 30 can yitmiştir. Taşeron uygulamasının kurumumuzdan kaldırılmasını, işçi açıklarının giderilmesini istiyoruz. İş cinayetlerinde ölmek istemiyoruz. Biz madenciler olarak birbirimize can emanet ediyoruz, dolayısıyla can güvenliğimiz konusunda deneyimsiz, eğitimsiz insanlarla bir arada olmanın zarar vereceğini düşünüyoruz.'' -''DİZLERİMİN ÜZERİNE ÇÖKEREK ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM''- Madencilerden Remzi Toplutepe, facianın olduğunda eksi 460 kodunda çalıştığını belirterek, ''Patlamayla sarsıldık, her taraf toz duman içinde kaldı. Eski madenci olduğumdan grizu olduğunu anladım. Ben o olaydan sonra 3-4 ay kendimi toparlayamadım. Emekli olmaya karar verdim'' dedi. Tuncay Kahveci de ocakta kablo çektikleri sırada patlamayı hissettiklerini, yaşadığı korkuyla dizlerinin üzerine çökerek çocuklarını düşündüğünü kaydetti. TTK, sendika ve Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanlığı yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, kazasız çalışma dileğiyle kurban kesildi. Faciada yaşamını yitiren maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı. Törende, madencilerin yakınlarının olmaması dikkat çekti. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazeleri göçükten çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazeleri ise patlamadan 8 ay sonra çıkarılarak, defnedilmişti.