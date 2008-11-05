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Yaşam

Madenciler define ararken yakalandı

Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra İlçe Şubesi'nin bir yöneticisi, Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan 3 maden işçisiyle define aradığı

05 Kasım 2008 02:00

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra İlçe Şubesi'nin bir yöneticisi, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan 3 maden işçisiyle define aradığı iddiasıyla gözaltına alınınca, sendikaya ait makam aracına jandarma el koydu. 

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Arıt beldesi Çöpbey köyü Hıdırlı Mahallesi mevkisindeki alanda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların sorgularında 3'ünün TTK Amasra İşletmesinde çalışan maden işçisi, birinin de GMİS Amasra Şubesi yöneticisi olduğu belirlendi.
Sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak, zanlılarla birlikte ele geçirilen ve sendikaya ait olduğu belirlenen otomobilin Bartın Jandarma Alay Komutanlığında muhafaza edilmesine karar verildi. Bunun üzerine şube yöneticisi, GMİS Genel Başkanlığına dilekçe yazarak durumu bildirdi.
GMİS Genel Sekreteri Mustafa Dağlıoğlu, iddiaların araştırılması için sendika avukatının
görevlendirildiğini belirterek, gerekli hukuki girişimlerin ardından konunun netleşeceğini, gerekirse yöneticiler hakkında işlem yapılacağını kaydettiler. 

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