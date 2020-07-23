Madenci şirketin yolu kesmesine izin vermeyen 12 kadın gözaltına alındı

Bursa Kirazlıyayla köyünde flotasyon ve atık tesisine karşı direnen 12 kadın gözaltına alındı.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre önceki gün öğlen saatlerinde, köye flotasyon ve atık tesisi yapan Meyra Madencilik adlı şirketin gölete giden yolu kesmesinin ardından tartışma çıktı. Hayvanlarını ve bahçelerini suladığı göletin yolun kesilmesine tepki gösteren kadınlar şirket araçlarını durdurarak yolu kapattı. Köylülerin yolu açarak araçlara izin verilmesini söyleyen jandarmayla kadınlar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmaların ardından kadınlar dün jandarma tarafından evlerinden gözaltına alındı.