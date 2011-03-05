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MADENCİ SERVİSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI ÇAYCUMA (A.A)

05 Mart 2011 11:23

-MADENCİ SERVİSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI ÇAYCUMA (A.A) - 05.03.2011 - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, madenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Orhan Gebeş'in kullandığı 67 ZL 318 plakalı midibüs, Dereköseler mevkisinde, Saffet Zengin yönetimindeki 74 BB 298 plakalı kamyonla çarpıştı. Yaralanan servis sürücüsü Gebeş ile madenciler Sezgin Aydemir, Ali Tabak, Vedat Cin, Ertan Durmuş, Serkan Sezer, Murat Cin, Ramazan Muyan, Turan Albuzlu, Ramis Musluoğlu, Fuat Aydemir ve Satılmış Öcebe Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel bir firmada çalıştığı öğrenilen madencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü Gebeş'in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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