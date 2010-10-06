Madenci hem ağladı hem ağlattı

T24- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında konuşan madenci Sertan Adıyaman kendisini dinleyen herkesi duygulandırdı.











Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın müzik dinletisi ile başlayan akademik yıl açılışı töreninde, profesör ve doçentliğe atanan öğretim üyelerine cüppeleri giydirildi.



Rektör ve valinin konuşmasının ardından sunucusu Esra Hancı, şair İbrahim Behçet Kalaycı'nın, kömür madenlerinin isimsiz şehitlerine adadığı 'Türküsüz Kent' şiir kitabında yer alan, 'Soluyan iri kömürler gibi çıkarak dışarı, bir başka dünyadan gelmişçesine yüzleri gecelerce kara, içleri apak has oğullar veren bir kovandır Zonguldak' dizelerini okuyarak, açılış dersini vermek üzere maden işçisi Sertan Adıyaman'ı kürsüye davet etti.



Okunan şiir karşısında duygulanan Adıyaman, madenci kıyafetleriyle alkışlar arasında kürsüye çıktığında, öğretim üyeleri ile öğrenciler karşısında gözyaşlarını tutamadı. Konuşmakta güçlük çeken Adıyaman, salondaki az sayıdaki öğrenci ile bazı öğretim üyelerini de duygulandırdı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 2006'dan bu yana kazmacı olarak çalışan evli Sertan Adıyaman, madencinin evinden işe gidip, akşam dönmesine kadar geçirdiği bir gününü anlattı.



Adıyaman madenciliği yaşamadan, mesleğin ne kadar zor olduğunu anlatmanın güç olduğunu söyledi. TTK ve özel sektör olarak Zonguldak'ta yılda yaklaşık 3 milyon ton kömür üretildiğini, ülke ihtiyacının ise 20 milyon ton olduğunu vurgulayan Adıyaman, aradaki farkın yaklaşık yılda 2 milyar dolar ödenerek dış ülkelerden karşılandığını kaydetti.



Adıyaman, 5 milyon ton üretim kapasitesi bulunan TTK'nın geçmişte bu üretimi gerçekleştirmesine rağmen, şimdi yılda 1.5 milyon ton üretim yapmasını anlayamadığını ifade etti. Bu kapasite ile çalışan kurumun zarar etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Adıyaman, şunları söyledi:



"Kömür yeraltında beklerken, işsizimiz yer üstünde bekliyor. Gerekli yatırımlar bir an önce yapılıp, işçi açıkları giderilip, üretim artırılmalıdır. Türkiye'nin taşkömürüne, TTK'ya ve Zonguldak'a ihtiyacı var. Bizler üretmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Ancak bu üretimi gerçekleştirirken hiçbir arkadaşımızın canının yanmasını istemiyoruz. Bunun için gerekli koşullar düzenlenmeli ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirilmelidir."



Yapılan araştırmalarda, Türkiye'nin iş kazalarında üst sıralarda yer almasını kabul edemediğini belirten Adıyaman şözlerini şöyle sürdürdü:



"Unutulmamalıdır ki iş kazalarının yüzde 98 önlenebilir kazalardır. Yeraltında kömür üretmek herkesin işi değildir. Kısa süre önce yaşadığımız grizu faciası taşeron mantığının ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak hala bu yanlışta ısrar etmek, yeni acılara davetiye çıkarmaktır. Unutulmasın ki yeraltında bir kişinin küçük bir hatası, yüzlerceye varan insanların hayatına mal olabilir."



Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz'ün hediyeler verdiği Sertan Adıyaman ve eşi Özlem Adıyaman'ı öğretim üyeleri de kutladı.



