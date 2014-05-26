T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Madenci eşini kaybetti, oğlunun velayetini de kaybedebilir

Soma'daki faciada hayatını kaybeden Mustafa Korkmaz'ın ilk eşi oğlunun velayetini almak için Sema Korkmaz'a dava açtı

26 Mayıs 2014 18:10

Soma'da hayatını kaybeden madenci Mustafa Korkmaz'ın ilk eşinden olan oğlunu kendi çocuğu gibi seven Sema Korkmaz, öz annenin açtığı velayet davasıyla çifte acı yaşadı.

Türkiye Sema Korkmaz'ı Soma'da madenci eşinin yolunu gözlerken tanıdı. Oğlu Berkay'ı dilinden düşürmedi. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a oğlundan bahsetti, Milli Takım oyuncuları 9 yaşındaki çocukla yakından ilgilendi.

NTV’den Sibel Atasoy’un haberine göre genç kadın şimdi oğlunun velayetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Herkes Berkay’ı Sema Korkmaz’ın oğlu zannetse de madalyonun diğer yüzü farklı. Berkay, madenci Mustafa Korkmaz'ın ilk eşinden dünyaya geldi.

Sema Korkmaz ile sadece 10 ay önce evlendi. Genç kadın, çocuğu kendi evladı gibi bağrına bastı. Eşinin yasını tutarken Berkay’ı kaybetme üzüntüsünü yaşayan Sema Korkmaz, “Belki ben doğurmadım onu. Belki ben çok az bir süredir tanıyorum onu ama o kadar bağlandık ki sanki kendim doğurmuşum gibi” ifadelerini kullandı.

Berkay’ın öz annesi İmran Korkmaz, oğlunu almak için velayet davası açtı. Berkay’ın kendisine ihtiyacı olduğunu belirten İmran Korkmaz, tek davada oğlunun velayetini alacağını söyledi.

Madenci Mustafa Korkmaz'ın annesi de Sema Korkmaz'dan yana. Berkay ve 6 yaşındaki kardeşiyle ilgili son kararı mahkeme verecek.

ETİKETLER

sema korkmazmustafa korkmazsomamadenişçifaciavelayetdava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24