Madenci eşini kaybetti, oğlunun velayetini de kaybedebilir

Soma'da hayatını kaybeden madenci Mustafa Korkmaz'ın ilk eşinden olan oğlunu kendi çocuğu gibi seven Sema Korkmaz, öz annenin açtığı velayet davasıyla çifte acı yaşadı.

Türkiye Sema Korkmaz'ı Soma'da madenci eşinin yolunu gözlerken tanıdı. Oğlu Berkay'ı dilinden düşürmedi. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a oğlundan bahsetti, Milli Takım oyuncuları 9 yaşındaki çocukla yakından ilgilendi.

NTV’den Sibel Atasoy’un haberine göre genç kadın şimdi oğlunun velayetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Herkes Berkay’ı Sema Korkmaz’ın oğlu zannetse de madalyonun diğer yüzü farklı. Berkay, madenci Mustafa Korkmaz'ın ilk eşinden dünyaya geldi.

Sema Korkmaz ile sadece 10 ay önce evlendi. Genç kadın, çocuğu kendi evladı gibi bağrına bastı. Eşinin yasını tutarken Berkay’ı kaybetme üzüntüsünü yaşayan Sema Korkmaz, “Belki ben doğurmadım onu. Belki ben çok az bir süredir tanıyorum onu ama o kadar bağlandık ki sanki kendim doğurmuşum gibi” ifadelerini kullandı.

Berkay’ın öz annesi İmran Korkmaz, oğlunu almak için velayet davası açtı. Berkay’ın kendisine ihtiyacı olduğunu belirten İmran Korkmaz, tek davada oğlunun velayetini alacağını söyledi.

Madenci Mustafa Korkmaz'ın annesi de Sema Korkmaz'dan yana. Berkay ve 6 yaşındaki kardeşiyle ilgili son kararı mahkeme verecek.