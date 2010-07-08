Maden yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtulmayı bekliyor

T24 - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangında 3 işçi geçtikleri güvenli bölgede kurtarılmayı bekliyor.



Keşan Kaymakamı Metin Borazan, Kale Madencilik Şirketine ait bir ocakta, raylar döşenirken kıvılcım sıçraması sonucunda saat 13:00 sıralarında, 700-800 metre aşağıda yangın çıktığını belirterek, ''Yangın çıkan ocakta çalışan 12 işçi dışarıya çıkmayı başarmış. Ancak, 900 metre aşağıda çalışan Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat dışarıya çıkamamış. Ocak içinde kalan işçilerin havalandırma bölümüne ulaştıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğunu 1,5 saat önce öğrendik'' dedi.



Keşan Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince yangının söndürülmesi için çalışmalara başlandığını ifade eden Borazan, ''İtfaiye ekipleri hortumları ekleyerek, yangına su basıyor. Yangının söndürülmesine çalışılıyor'' diye konuştu.







