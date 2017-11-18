Maden suyu ile sodanın farkı ne? Dr. Fevzi Özgönül bu soruyu yanıtladı. “Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir" diyen Özgönül, "Ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur” ifadesini kullandı.

BirGün'de yer alan habere göre, toplumda belki de birçok insanın maden suyu ve sodanın isim farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşündüğünü dile getiren Dr.Fevzi Özgönül, “İlk bilmemiz gereken, maden suyunun ne olduğudur. Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafamızı karıştırıyor.

Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir. Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulundurur.

Maden suyu içerdiği magnezyum, kalsiyum, flor gibi minerallerle mineral ihtiyacımızı karşılamak için güzel bir kaynaktır” diyen Dr.Fevzi Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü; “İçerdiği sülfat ve bikarbonat iyonları sayesinde hem mide bağırsak sisteminde rahatlatıcı etkisi vardır, hem de böbrek fonksiyonlarını dengeler. Cilt için gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılar. Cildimize gergin ve diri kalmasını sağlar.

Özellikle yaz aylarında ve spor yaptıktan sonra ter ile kaybettiğimiz tuz ve minerallerin geri alınması in çok güzel bir alternatiftir. İçerdiği karbondioksit gazı sayesinde asitli içeceklere güzel bir alternatiftir. Aynı zamanda bikarbonat özelliği sayesinde mide asidinin çok olduğu durumlarda rahatlatıcı bir etkisi de vardır. Spor sonrasında ayran ile birlikte alındığında hem tok tutma hem de zayıflatma etkisi vardır. Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür de ağız ve diş sağlığının gelişmesi için son derece yararlıdır.”

Cnntürk'ün haberine göre, Dr.Fevzi Özgönül, maden suyunun zararları konusunda ise şunları kaydetti; “Sağlığımız için kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlarda bile bir doz vardır. Bu nedenle maden suyu içerken de bu doz çok önemlidir. Bu nedenle düzenli maden suyu içiyorsak onunda abartmadan günde 1 litreyi geçmeyecek şekilde tüketmekte yarar vardır.

Yemekle birlikte aldığımızda hem mineralli sudan hem besinlerden mineral emilimini kolaylaştırıyor. Bu nedenle yemek sırasında içecek olarak tercih edilebilecek bir alternatiftir. Fakat maden suyu diye satılan SODA içerdiği azla bikarbonat neden ile yemek sırasında ve hemen sonrası içildiğinde mide ast dengesini bozarak sindirimi geciktirebilir.

Bazı maden sularında sodyum miktarı yüksek olabilir. Eğer tansiyon yüksekliği şikayetiniz varsa bu maden sularında tüketmemeniz önerilir. Soyum miktarının yüksek olup olmadığını etiketinden kontrol edebilirsiniz.

Gerçek maden suyunun bilinen bir zararı yoktur fakat ülkemizde maden suyu adı altında satılan sodanın içerisine katılan doğal olmayan aromalar, tatlandırıcılar ve aşırı bikarbonat içeriği nedeni ile zararı görülebilmektedir.”