Maden şirketinden tepki gösteren köylülere: Buraya 200 asker yığarım!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Fimar Madencilik isimli bir firmanın yetkilisi, bölge halkının direnişiyle karşılaşınca köy halkını, “Buraya 200 tane asker yığarım” diyerek tehdit etti.

Ağıl Köyü, Kızıltepe mevkiinde başlatılan demir madeni arama faaliyetleri, Kemaliye ilçesindeki birçok köy derneği ve muhtar vekaletnamesiyle yargıya taşımasına rağmen Fimar Madencilik şirketi faaliyetlerine devam etti.

Kemaliye halkının bir arada mücadele etmesine karşın sürekli farklı ruhsatlarla bölge halkının direnişini kırmaya çalışan Fimar Madencilik şirketi, protestolara karşı bölgeye askerlerle geleceğini söyledi.

Fimar Madencilik’in tehditlerini Twitter adresinden paylaşan “Kemaliye Dayanışması”, “200 asker yığarım diye köylüyü tehdit eden madenci bu cesareti nereden alıyor? Ülkemin askerini artık kendi halkına karşı tehdit unsuru olarak kullanan bu maden şirketine kim dur diyecek?” diyerek tepki gösterdi.

Bölge halkı yaşam alanlarını korumak adına daha önce de siyanürle altın arama faaliyetlerine başlayan Anagold Madencilik’e karşı mücadele etmişti.