Maden şirketi, koruma altındaki 600 yıllık Osmanlı hamamını yıktı!

Muğla'da tarihi eser niteliği taşıyan 600 yıllık hamam, özel bir maden şirketi tarafından yıkıldı. Bölge halkı suç duyurunda bulundu. Hamamın yıkılmasına tepki gösteren köylüler, suç duyurusunda bulundu.

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar köyünde, koruma altında bulunan tescilli tarihi eser niteliğindeki Osmanlı döneminden kalma 600 yıllık hamam, bölgede kömür madeni çıkaran özel bir maden şirketine ait iş makineleriyle yıkıldı. Tarihi hamamı yıkan maden şirketine tepki gösteren köylüler, Anıtlar Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.

ANKA'nın haberine göre; Yatağan'da kömür yatağı üzerinde bulunduğu için 10 yıl önce istimlak edilerek boşaltılan Yeşilbağcılar köyünde bulunan ve 1400 yılında yapılan, koruma altındaki Osmanlı hamamının yıkılmasının ardından bölgeye giden Yeşilbağcılar muhtarı Mefhar Tüzün jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Anıtlar Kurulu’na bağlı yetkililer olay yerine gelerek tutanak tuttu ve savcılığa suç duyurusunda bulundular.

"Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün korumasında"

Köyde, Pirli Bey Camii, yakınlarındaki türbe ve 3 konağın da tescilli tarihi eser olduğunu söyleyen köy muhtarı Tüzün, "Hamam da koruma altında olan eserlerden biriydi. Önceki yıl da Pirli Bey Camii'nin minare külahı çalındı. Köy her ne kadar boşaltılmış olsa da tarihi yapılar Vakıflar Bölge Müdürlüğü korumasında. 600 yıllık hamamı yıktılar. Bu tarihi hamamı sahipsiz bıraktılar. Olay karşısında bölge halkı olarak çok üzüldük. İçimiz acıyor" ifadelerini kullandı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi sırasında bölgede konakladığını belirten Tüzün, "Sefer sırasında askerlerin yıkanması için yapılmış, hatırası ve önemi olan tarihi yapıdan ne istediler bilmiyoruz. Köyün bulunduğu alanda kömür rezervi bittiği için bu haliyle bırakılmıştı. Yüzlerce bina içinde neden hamama saldırdılar merak ediyoruz. Jandarma ve Anıtlar Kurulu tarafından tutanak tutuldu. Tutanakla birlikte muhtarlık olarak ve Anıtlar Kurulu ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi. (ANKA)