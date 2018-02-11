Maden şehitlerini ayıran yasa tasarısına tepki

ZONGULDAK, (DHA)- KÖMÜR madenlerinde meydana gelen iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkının 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını kapsaması, Türkiye\'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak\'ta tepki çekti.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın geçen 20 Ocak\'ta partisinin Zonguldak 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ndeki, \"Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz\" açıklaması kentte sevinçle karşılandı. Ancak, Bakanlar Kurulu\'nun, 2 Şubat 2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'na gönderdiği 75 maddelik torba kanun tasarısının 65\'inci maddesinde \'10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır\' denildi. Türkiye\'nin en büyük taşkömürü havzası olan Zonguldak\'ta, yasa tasarısındaki maddenin belirli bir süreyle sınırlandırılmasıyla sevinç, yerini tepkiye bıraktı.

GMİS ÖLEN MADENCİLERİN İSTASTİĞİNİ ÇIKARDI

Genel Maden işçileri Sendikası\'nın (GMİS) yaptığı araştırmada,10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki Zonguldak\'ta kamu ve özel sektör maden ocaklarında iş kazası sonucu hayatını kaybeden madenci sayısı 197 olarak tespit edildi. Araştırmada, 3 Mart 1992-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında ise TTK\'ya ait maden ocaklarında 407, özel sektörde 800 olmak üzere toplam 1207 işçinin öldüğü belirtildi.

\'MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ\'

Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, kamuda istihdam hakkından yararlanamayan maden şehidi ailelerinde yasadan yararlanması için mücadele ettiklerini söyledi. Yasadan birçok ailenin büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

\"Başbakanımız Zonguldak\'a geldiğinde maden şehitlerine şehitlik mertebesi verdiklerini söylediler. Biz umutlandık. Bizim için sevindirici bir haber oldu. Ancak torba yasaya bunun 2003-2014 olarak geçmesi bizi üzdü. Bu birçok ailenin mağdur olması demek. Aileler bize gelip 2003-2014\'de arası ölenler şehit de diğerleri şehit değil mi diyorlar. Ben buna cevap vermekte zorlanıyorum. Haklılar. Biz çalışıyoruz ama çalışmayan arkadaşlar var. Onlar için bir şeyler yapmalıyız.\"

BAKAN SARIEROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ile geçen Salı günü mağduriyetlerin giderilmesi konusunda görüştüklerini anlatan Yiğit, \"Taleplerimizi ciddi bir şekilde aldı ve dinledi. Ona teşekkür ederiz. Biz bu konuda mağduriyetin kaldırılması ve 1974\'e çekilmesini istedik. Resmi kayıtlara göre 1974\'den bugüne Türkiye genelinde 1810 kişi var. Bunu bir şekilde işe girip çalışanları, hatta emekli olanları var. Bu yasadan toplam 700-800 kişinin yararlanacağını düşünüyoruz. Biz bu mağduriyetin giderileceğini umut ediyoruz. Devletimiz her şeyi göremeyebilir. Biz görüp yetkililere bildireceğiz\" diye konuştu.

DOĞUKAN DA YASADAN YARARLANAMIYOR

2013\'te TTK Kozlu Müessesi\'nde 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesi sonrası maden ocağı önünde o zaman 14 yaşında olan Doğukan Sarı, gözyaşı dökmüş ve ocaktan çıkan babasına koşarak sarılması herkesi duygulandırmıştı. Sevinci 3 yıl sonra acıya dönüşen Doğukan Sarı, Kasım 2016\'da babasını özel maden ocağındaki göçükte kaybetti. Babasını morg kapısında beklerken çekilen fotoğrafıyla tüm Türkiye\'yi ağlatan Sarı da yasadan yaralanamıyor.

\'BEN ŞİMDİ BABAMIN 2013\'DE SAĞ KURTULDUĞUNA MI ÜZÜLEYİM?\'

Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Sarı, yasadaki tarih aralığını görünce hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Yasanın bu haliyle çıkmasının birçok aileyi mağdur ettiğini ifade eden Sarı, şunları söyledi:

\"Babam 2013\'te 8 işçinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu. Ben o zaman çok küçüktüm. 2016\'daki göçükten yine çıkar sandık, ama olmadı. Hayat devam ediyor. Şimdi üniversite okuyorum. Bir haber geldi. Maden şehitlerinin yakınlarından 1 kişi işe girecek diye. Sonra yıl sınırını duydum. 2014\'e kadar sınır koymuşlar. Ben bu haktan faydalanamıyorum. Babam 2013\'de sağ kurtulmuştu. Ben şimdi babamın 2013\'de sağ kurtulduğuna mı üzüleyim? Bu kanunu vicdansızlık ve haksızlık gibi görüyorum. Bana benzer birçok kişi mağdur. Kardeşim zihinsel engelli. Aileme bir ben bakabilirim. Hayatımı düzene sokmak varken şimdi düzene sokamıyorsun. Tabi 2013\'de ölmediği için üzülecek halim yok. Keşke hiç ölmeseydi, ama elden bir şey gelmiyor. Bu yıl sınırını duyunca bir daha yıkıldım. İnşallah yıl sınırı kalkar. Tek temennimiz bu. Babam yukardan görüyorsa keşke 2013\'de ölseydim diyordur. Keşke ölmeseydi de yanımızda olsaydı.\"

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