-MADEN ŞEHİTLERİ ANITI YENİLENİYOR ZONGULDAK (A.A) - 07.12.2010 - Zonguldak'ta, yaşadıkları halde maden şehitleri arasında isimleri yer alanlar ile nem ve tuzlu su sebebiyle yıpranan isim levhalarının söküldüğü maden şehitleri anıtı yenileniyor. Alınan bilgiye göre, 2003 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve 1875'ten itibaren Zonguldak'ta taş kömürü üretimi sırasında hayatını kaybeden madencilerin isimlerinin ölüm tarihlerine göre yer aldığı anıttaki bazı bilgi yanlışlıklarının düzeltilmesi ve yıpranan levhaların yenilenmesi çalışmaları tamamlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğünde havza tarihinin en büyük ikinci kazası olan 1983 grizu faciasında yaşamını yitiren 103 madencinin yerine yaralı bazı madencilerin isimlerinin de şehitler anıtına yazılması gibi yanlışlıklar tespit edilen anıttaki bu levhalar değiştirildi. Denize yakın olması sebebiyle nem ve tuzlu su etkisine maruz kalarak yıpranan levhaların kötü görüntü oluşturduğu anıtta, TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) işbirliğiyle 40 bin lira harcanarak özel PVC levhalara şehit madencilerin adı yazıldı. Bölgeye çalışmak için gelerek havzada şehit madencilerin kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1875'ten 1936'ya kadar Alman, Rus, İtalyan, Rum ve Ermeni oldukları tahmin edilen 9 yabancı işçi, mühendis ve teknisyen ile 2004'te TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 5 Çinli işçinin adları da anıtta yer aldı. TTK Karadon Müessesse Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 28 işçinin isimlerinin de yer alacağı anıtta, cesetleri bulunamayan Dursun Kartal ve Engin Düzcük'ün adları cenazeleri çıkarıldıktan sonra asılacak. Yetkililer, pirinç alışımlı levhaların denizin yakın olması sebebiyle tuzlu su, rutubet ve güneş ışığının etkisiyle zarar gördüğünü, kötü görüntünün düzeltilmesi için çalışmaların tamamlandığını, levhaların anıta asılmaya başlandığını, hava şartlarının uygun olması durumunda 1 haftada çalışmaların tamamlanacağını ifade ettiler.