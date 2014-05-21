Soma faciasında maden sahipleri hak ettiği cezayı alacak mı?

Türkiye, Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından, maden kazalarında sorumluların hak ettiği cezayı alıp almadıklarını tartışıyor. Şu ana kadar 8 kişinin tutuklandığı Soma katliamında sorumlular "Taksirle ölüme sebep olmak" suçlamasıyla yargılanacak. 2009’da Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Bükköy maden ocağının yetkilileri de aynı suçtan yargılanmıştı.

İşletme müdürünün 6 yıl 8 ay, maden sahibinin 5 yıl ceza aldığı dava halen Yargıtay’da. Zaman'das yer alan habere göre, Zonguldak Karadon’da 2010’da yaşanan, 30 işçinin öldüğü grizu patlamasıyla ilgili de 26 kişi hakkında "taksirle ölüme sebep olmaktan dava açıldı ve sanıklar tutuksuz yargılanıyor. Davalar, ‘bilinçli taksir’ suçundan açılsaydı, cezalar 22,5 yıla kadar çıkacaktı. Karadon mağdurlarının avukatı Ünal Demirtaş, etkili yargılama yapılamamasına ve bilirkişi raporunun önemine dikkat çekiyor. Çoğu maden sahibinin, "facia kaçınılmaz" anlamına gelen raporlarla ağır cezalardan kurtulduğunu söyleyen Demirtaş, Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan'ın, İTÜ Maden Fakültesi Akademik Danışma Kurulu’nda yer almasını da manidar bulduğunu ifade ediyor.