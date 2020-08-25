"Maden ocaklarında vaka sayısının artmasına rağmen üretim devam ediyor"

Zonguldak ve çevresindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait sahalarda örgütlü bulunan Genel Maden-İş Sendikası’nın Başkanı Hakan Yeşil, bayramdan sonra Koronavirüs'e yakalananlarda artış olduğunu söyledi. Son bilgileri paylaşan Yeşil, Kozlu bölgesinde 2, Karadon’da 10 işçi ile 1 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 13 kişinin virüse yakalandığını söyledi.

Bunun dışında filyasyon ekipleri tarafından belirlenen Kozlu’da 18, Karadon’da 71 işçinin ev karantinasında olduğunu belirten Yeşil, hastanede yatan işçi olmadığını belirtti. Yeşil, pozitif çıkanların hepsinin evde olduklarını, ağır vaka olmadığını bildirdi. Üretimin devam ettiğini kaydeden Yeşil, işyerlerindeki periyodik bakımların sıkı denetim altında sürdüğünü, kendileri tarafından da işveren tarafından de kontrol edildiğini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Ağırlıklı olarak Soma olmak üzere Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait sahalarda örgütlü Türkiye Maden-İş Sendikası’nın Başkanı Nurettin Akçul, şu anda örgütlü oldukları işyerlerinde vaka sayısının 50’nin altında olduğunu söyledi. Son olarak Soma ve Çayırhan’daki işyerlerine gittiğini belirten Akçul, “Çok şükür şimdiye kadar 50’yi geçmedik. Ağır vakamız yok. İşyerleri de bu konuda duyarlı davranıyorlar. Hastalığa yakalanan işçinin yakın çevresi hemen karantinaya alınıyor. İzinden gelenler karantinada tutuluyor. Durumu şüpheli olanları ücretli izne çıkarıyorlar” dedi. Madenlerdeki durumun da ülkedeki genel durumla orantılı olduğuna işaret eden Akçul, “Hastalık yeniden hortladı. Tedbir elden bırakılmamalı. Şubelerimizi sürekli uyarıyoruz. İşvereni uyarıyoruz. Herkes duyarlı olmak zorunda. İşveren de bizim kadar duyarlı olmak zorunda. Tek taraflı olmuyor bu. Şu anda iyi durumdayız” dedi.