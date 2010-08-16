-MADEN OCAĞINI ÇİNLİLER ONARACAK ZONGULDAK (A.A) - 16.08.2010 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hasar gören kuyunun onarımını yapacak Çinli firmanın yetkilileri, maden ocağında incelemelerde bulundu. Daha önce Karadon Yeni Servis Kuyusu'nun montaj işlerini yapan CITIC International Cooperation Co. Ltd'nin 4 Çinli mühendisi ile TTK yetkililerinin yer aldığı 15 kişilik ekip, 17 Mayısta 28 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 2 işçinin ise cesetlerine ulaşılamayan maden ocağının eksi 540 koduna indi. Çinli ekibin, gazetecilerin alınmadığı maden ocağındaki incelemelerinin ardından onarım çalışmaları için gerekli teçhizatları ve yapılacak işleri kapsayan rapor hazırlayacakları öğrenildi. Patlamanın ardından madenden çıkarılamayan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin bulunduğu tahmin edilen kuyuyla ilgili çalışmalara bir an önce başlanmasının planlandığını anlatan TTK yetkilileri, şunları söyledi: ''CITIC, kule ve vinç yapımının yanı sıra bilgisayar sistemlerini kurma gibi işleri gerçekleştirmişti. Firma yetkilileri patlamanın meydana geldiği eksi 540 kodunu inceleyecekler. Daha sonra eksi 360 ve 460 kotlarında da tespitlerde bulanacaklar. Maden ocağında yapacakları incelemenin ardından hangi teçhizat ve makinenin alınması gerektiği ve kuyunun ne kadar sürede yapılacağı konusunda rapor hazırlayacaklar. Kurum olarak bu doğrultuda gerekli çalışmaları başlatacağız.''